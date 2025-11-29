El árbol frutal de tamaño medio que se cultiva en maceta y deja un aroma dulce en el jardín

zapote blanco Este árbol da un fruto dulce que recuerda al melocotón y la pera.

Es una especie originaria de México que se ha adaptado bien a otros climas y puede cultivarse en diversas regiones. A pesar de su resistencia, para obtener frutos de calidad es fundamental conocer sus cuidados específicos, desde su siembra hasta su cosecha.

Cuidados del árbol

Los expertos de Picture This afirman que es una planta fácil de cuidar debido a su naturaleza resistente. Prospera mejor en condiciones de pleno sol, donde maximiza el potencial de crecimiento y la producción de frutas.

Necesita un riego constante pero sin excesos. Se recomienda regarlo una o dos veces por semana en climas templados, con mayor frecuencia en épocas de calor intenso o sequía. En invierno hay que reducir el riego para evitar el exceso de humedad en las raíces.

flores de zapote blanco Las flores del zapote son pequeñas y de color verde, amarillo o blanco.

Este árbol no requiere podas excesivas, pero es recomendable realizar una poda ligera para eliminar ramas secas y asegurar un crecimiento equilibrado.

Cultivo en maceta

El zapote blanco tiene un tamaño medio así que se puede cultivar en una maceta. Para esto es importante utilizar un recipiente de al menos 60 a 70 litros, con orificios de drenaje. En la maceta hay que colocar sustrato arenoso y fértil.

Para sembrar este árbol tienes que colocar las semillas directamente en la tierra de la maceta con el extremo puntiagudo hacia abajo, a una profundidad de 2 a 5 centímetros. Cuando crezca puedes trasplantarla a un recipiente más grande o directamente al suelo si el clima lo permite.