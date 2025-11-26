El árbol que se puede cultivar en maceta y llena tu jardín de perfume natural

arbol del perfume chino La falsa lima crece como árbol o arbusto. Imagen: composición Diario Uno.

Cuidados del árbol

Según los expertos de Picture This, como es originario del sudeste asiático, este árbol prospera en condiciones tropicales y húmedas constantes. Lo ideal es regar una o dos veces por semana, permitiendo que el suelo se seque ligeramente entre riegos. La humedad permite que la planta tega un follaje exuberante y un mejor potencial de floración.

Estos árboles necesitan un clima cálido o templado, ya que no resisten las bajas temperaturas, aunque en regiones más frías se pueden cultivar en macetas para trasladar al interior cuando es necesario. Si optas por cultivar la planta en un recipiente, es importante elegir una maceta con orificios para el drenaje y al menos de 40 a 45cm para que las raíces tengan espacio para crecer.

arbol chino Estos árboles crecen en climas cálidos. Imagen: composición Diario Uno.

Necesita un suelo con buen drenaje y una ubicación con sol total o parcial. Es importante plantar el árbol del perfume chino en un lugar con algo de sombra si su región es calurosa en verano. Hay que destacar que si cultivas la planta en una maceta que se lleva al interior deben ubicarse junto a las ventanas soleadas.