El árbol que se puede cultivar en maceta y llena tu jardín de perfume natural

Los árboles son auténticos pulmones verdes que no solo necesitamos, sino que además suponen un elemento ornamental para el jardín. Si bien existe el prejuicio de que solo podemos disfrutarlos cuando tenemos un jardín de buenas dimensiones, existen especies para espacios reducidos, o incluso se pueden cultivar en maceta.
Si tienes un jardín pequeño o una terraza, puedes cultivar el árbol del perfume chino, falsa lima o Aglaia odorata. Se trata de una especie de porte pequeño y perenne de la familia de las caobas. Es una planta ornamental que suele crecer hasta 3 metros o menos, dependiendo el entorno.
Es una planta atractiva ya que produce racimos de flores amarillas intensamente fragantes que desprenden un aroma fresco y dulce, de hecho sus flores son utilizadas para obtener aceite esencial. Si desea cultivar esta planta en el jardín de casa, siga leyendo para obtener información sobre estos hermosos árboles.
Cuidados del árbol
Según los expertos de Picture This, como es originario del sudeste asiático, este árbol prospera en condiciones tropicales y húmedas constantes. Lo ideal es regar una o dos veces por semana, permitiendo que el suelo se seque ligeramente entre riegos. La humedad permite que la planta tega un follaje exuberante y un mejor potencial de floración.
Estos árboles necesitan un clima cálido o templado, ya que no resisten las bajas temperaturas, aunque en regiones más frías se pueden cultivar en macetas para trasladar al interior cuando es necesario. Si optas por cultivar la planta en un recipiente, es importante elegir una maceta con orificios para el drenaje y al menos de 40 a 45cm para que las raíces tengan espacio para crecer.
Necesita un suelo con buen drenaje y una ubicación con sol total o parcial. Es importante plantar el árbol del perfume chino en un lugar con algo de sombra si su región es calurosa en verano. Hay que destacar que si cultivas la planta en una maceta que se lleva al interior deben ubicarse junto a las ventanas soleadas.