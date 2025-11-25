Cómo tener un árbol de Navidad natural: 5 claves para evitar que la planta se marchite en pocas semanas

pino navidad Cómo cuidar un árbol de Navidad natural.

De acuerdo a los especialistas de Gastrolab, una de las claves para evitar que el árbol de Navidad natural se marchite es escoger un buen lugar para colocarlo. Los expertos recomiendan dejarlo lejos de ventanas, ya que los rayos de sol promoverán el color amarillento en las ramas de la planta. Por ende, tendremos que elegir un rincón fresco y ventilado para que el pino se mantenga firme.

En relación a esto, otra de las claves pasará por dejarlo lejos, a su vez, de fuertes correntadas de aire. El aire seco del ventilador o el que ingresa por puertas y ventanas acelerará la deshidratación del árbol de Navidad natural.

arbol de navidad natural Así podrás cuidar tu árbol de Navidad natural y evitar que se marchite.

Por otro lado, también se sugiere hidratar la planta a diario. Los profesionales señalan que un árbol de Navidad natural puede necesitar más de un litro de agua por día durante las primeras semanas. En consecuencia, cada mañana tendremos que regar la base.

En sintonía, otra de las claves será rociar un poco de agua en las ramas para mantener una ligera humedad ambiental. Esto lo podemos hacer cada tres días. De esta forma tendremos un color verde durante más tiempo.

arbol navidad natural Reemplazá tu árbol de Navidad de plástico por uno natural.

Por último, la quinta recomendación será respecto a los adornos que colocaremos sobre el árbol de Navidad natural. Es fundamental evitar luces que se calienten demasiado. En su lugar, podremos ocupar LED. Tampoco debemos llenar con guirnaldas o esferas por cada rincón de la planta, ya que las ramas no son fuertes (en comparación con los pinos de plástico) y se dañarán.