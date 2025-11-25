Cuánto tarda un árbol de naranjo en dar frutos una vez plantado: no es ni un mes ni un año

arbol de naranjo (1) La vida productiva de los naranjos pasa por distintas etapas de desarrollo. Podríamos decir que va desde los 2, a los 5 años e inclusive hasta 15.

Entre las características del naranjo se destaca que es un árbol de tamaño medio entre 3 y 5 metros de altura. Pero, algunas personas han llegado a ver hasta naranjos de 13 metros. Solo tiene un tronco redondo y sus ramas aparecen a un metro del suelo aproximadamente. Sus hojas son perennes, medianas y alargadas y terminan en punta.

Hay ciertos factores que influyen en el tiempo de fructificación. Primero el tipo de árbol. Si es un naranjo injertado, puede comenzar a dar frutos entre los 2 y 3 años, ya que proviene de una rama madura injertada sobre un patrón vigoroso. En cambio, si el naranjo es nacido de semilla, exige mucha más paciencia porque tardará entre 5 y 7 años, e incluso más, en producir sus primeras naranjas.

Las condiciones de luz son súper importantes. El naranjo necesita entre 6 y 8 horas de sol directo al día. Cuanta más luz reciba, más rápido desarrollará su estructura y, eventualmente, sus frutos. Además, aunque ama la humedad, el exceso de agua perjudica su crecimiento. Lo ideal es un riego moderado y constante, manteniendo el sustrato húmedo pero nunca encharcado.

arbol de naranjo (2) La primavera (al menos 6 semanas después de la última helada) es la época óptima para plantar un árbol de naranjo.

Sin dudas un suelo fértil, aireado y rico en materia orgánica acelera el proceso. El uso de fertilizantes ricos en nitrógeno en los primeros años, y luego fórmulas con más fósforo y potasio al acercarse la época de floración, marca la diferencia.

Señales de que tu naranjo está por dar frutos

Para saber si tu árbol está por dar frutos debes tener en cuenta: