Cómo usar el árbol limonero para purificar el aire de casa eliminando los contaminantes

Dicho en otras palabras, este árbol mejora la calidad de aire y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, está claro que la forma más sencilla es la de cultivar un ejemplar en tu jardín, pero también tienes otros caminos más sencillos de hacerlo.

cascara, limon La cáscara de limón puede ayudarte a realizar este truco casero.

Cómo usar el árbol limonero para purificar el aire de casa

Para usar un limonero en casa y purificar el aire, puedes usar sus cáscaras hervidas para refrescar el ambiente, como también recurrir al uso de su aceite esencial. De estas formas, también lograrás otro tipo de beneficios, como la prevención y la eliminación de plagas.