Esto es lo que tenés que hacer con tu planta de romero en diciembre para que estalle de flores en 2026

El romero es una planta de exquisito aroma, el cual perfuma cualquier rincón del hogar o del jardín, dependiendo de donde se encuentre su maceta. Además, con los cuidados adecuados, este ejemplar también puede florecer. A continuación, lo que deberás hacer en diciembre para que estalle de flores los primeros días del 2026.
Jardinería: cómo cuidar al romero para estimular su floración
Cualquiera de nosotros está acostumbrado a ver al romero sin flores, ya que es una planta que necesita cuidados puntuales para verlo florecer en tonos lilas y azulados, potenciando la decoración del hogar.
Si queremos lograr esto, en primer término debemos considerar la ubicación de la maceta. El romero demanda, al menos, seis horas de sol directo por día. Por lo tanto, si está en el interior debemos colocar el recipiente en la ventana para que los rayos solares impacten de lleno; mientras que si está en el jardín, es menester observar que ningún árbol, media sombra ni pared le genere oscuridad.
En diciembre también tendremos que poner énfasis en el riego del romero para evitar que la planta se seque y así estimular la floración. En consecuencia, se sugiere hidratar cada 4 días o cada vez que el sustrato esté seco. En sintonía, la maceta debe tener buen drenaje, para evitar que las raíces se encharquen.
Por otro lado, para lograr que el romero florezca en las primeras semanas de 2026, será fundamental otorgarle una buena ventilación. Esta planta ama los espacios aireados, por lo que el jardín será un espacio ideal para el ejemplar. SI se encuentra en el interior, debemos asegurarle una corriente de aire ligera.
Finalmente, en diciembre será necesario retirarle (en caso de que tenga) las ramas secas. De esta forma, los nutrientes se enfocarán en aquellas ramas sanas, estimulando así la floración con facilidad.
Como un plus en materia de jardinería, podemos nutrir al romero con un abono casero rico en nutrientes. Esto solamente lo debemos hacer una vez durante diciembre y después no repetir hasta enero. De esta forma, en 2026 veremos a la planta con hermosas y perfumadas flores lilas y azuladas.