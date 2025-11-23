Esto es lo que tenés que hacer con tu planta de romero en diciembre para que estalle de flores en 2026

romero flores Aprendé a estimular la floración del romero.

En diciembre también tendremos que poner énfasis en el riego del romero para evitar que la planta se seque y así estimular la floración. En consecuencia, se sugiere hidratar cada 4 días o cada vez que el sustrato esté seco. En sintonía, la maceta debe tener buen drenaje, para evitar que las raíces se encharquen.

Por otro lado, para lograr que el romero florezca en las primeras semanas de 2026, será fundamental otorgarle una buena ventilación. Esta planta ama los espacios aireados, por lo que el jardín será un espacio ideal para el ejemplar. SI se encuentra en el interior, debemos asegurarle una corriente de aire ligera.

planta romero flores Pocos lo saben: así lograrás que el romero florezca.

Finalmente, en diciembre será necesario retirarle (en caso de que tenga) las ramas secas. De esta forma, los nutrientes se enfocarán en aquellas ramas sanas, estimulando así la floración con facilidad.

Como un plus en materia de jardinería, podemos nutrir al romero con un abono casero rico en nutrientes. Esto solamente lo debemos hacer una vez durante diciembre y después no repetir hasta enero. De esta forma, en 2026 veremos a la planta con hermosas y perfumadas flores lilas y azuladas.