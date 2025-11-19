Inicio Sociedad Romero
Qué pasa si hervís romero con naranja

Al hervir romero con naranja obtendrás beneficios únicos para tu salud aportando mejoras en al menos 5 problemas

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
¿A qué edad te enteraste de que si hierves una naranja con una ramita de romero estás preparando una potente infusión que mejora la circulación, relaja el sistema nervioso, mejora la memoria y la concentración, desinflama el pecho y mucho más?

Al buscar remedios naturales que acompañen el bienestar diario, una combinación sencilla está ganando protagonismo: hervir romero con naranja. Este dúo aromático, que parecería destinado solo a perfumar la casa, es en realidad una infusión con múltiples beneficios para la salud.

La poderosa mezcla de romero y naranja

El romero es una planta mediterránea tradicionalmente usada en la medicina natural por su capacidad para activar la circulación sanguínea, mejorar la memoria y actuar como antiinflamatorio. La naranja, por su parte, aporta vitamina C, antioxidantes y compuestos aromáticos que potencian el efecto relajante de la preparación.

El romero y la naranja son dos cosas que están en cualquier casa, de fácil acceso y sin embargo, tienen beneficios que nadie imagina.

Cuando ambas se hierven juntas, liberan aceites esenciales y principios activos que se integran en una infusión poderosa, con beneficios que van más allá del sabor.

Beneficios de hervir romero con naranja

Ambos ingredientes tienen beneficios inimaginables y juntos crean una poderosa bebida que ayuda a:

Mejorar la circulación sanguínea: el romero contiene ácido rosmarínico y otros compuestos estimulantes que ayudan a activar la circulación, ideal para personas con piernas cansadas, sensación de pesadez o manos y pies fríos. Consumir esta infusión puede ayudar a oxigenar mejor los tejidos.

Relajar el sistema nervioso: la combinación cítrica de la naranja con los aceites esenciales del romero genera un efecto calmante comprobado. Tomar esta preparación por la noche ayuda a disminuir la tensión, reducir el estrés y relajar el cuerpo.

Mejorar la memoria y la concentración: el romero es reconocido como la planta “de la memoria”. Sus compuestos favorecen la oxigenación cerebral, lo que puede contribuir a potenciar la atención, la claridad mental y el rendimiento cognitivo.

Desinflamar el abdomen: gracias a su acción digestiva y antiinflamatoria, esta infusión es ideal para quienes sufren de hinchazón abdominal, gases o digestiones lentas. El romero actúa sobre el sistema digestivo, mientras que la naranja ayuda a equilibrar la acidez y aportar frescura.

Sin embargo, también ayuda a conciliar el sueño, favorece el buen funcionamiento del hígado, elimina toxinas corporales de forma natural y alivia dolores musculares.

Tomar esta infusión de naranja y romero luego de hervir ambos sin dudas ayudará al descanso, a tu hígado, a tu circulación, a no tener estrés, etc.

Cómo preparar romero con naranja

Prepararla es muy simple y solo requiere tener 1 ramita de romero fresco (o 1 cucharada de romero seco), una naranja y agua

Para preparar la bebida tenés que calentar el agua hasta que rompa hervor y luego agregar el romero y la naranja, dejando hervir 5 minutos. Ahora apaga el fuego, tapa y deja reposar al menos 10 minutos. Por último, cuélalo y beberlo tibio.

Puedes elegir beberlo por la mañana para activar la circulación y mejorar la concentración o después de comer para favorecer la digestión y evitar la inflamación abdominal.

