Qué pasa si hervís romero con naranja

romero con naranja El romero y la naranja son dos cosas que están en cualquier casa, de fácil acceso y sin embargo, tienen beneficios que nadie imagina.

Cuando ambas se hierven juntas, liberan aceites esenciales y principios activos que se integran en una infusión poderosa, con beneficios que van más allá del sabor.

Beneficios de hervir romero con naranja

Ambos ingredientes tienen beneficios inimaginables y juntos crean una poderosa bebida que ayuda a:

Mejorar la circulación sanguínea: el romero contiene ácido rosmarínico y otros compuestos estimulantes que ayudan a activar la circulación, ideal para personas con piernas cansadas, sensación de pesadez o manos y pies fríos. Consumir esta infusión puede ayudar a oxigenar mejor los tejidos.

Relajar el sistema nervioso: la combinación cítrica de la naranja con los aceites esenciales del romero genera un efecto calmante comprobado. Tomar esta preparación por la noche ayuda a disminuir la tensión, reducir el estrés y relajar el cuerpo.

Mejorar la memoria y la concentración: el romero es reconocido como la planta “de la memoria”. Sus compuestos favorecen la oxigenación cerebral, lo que puede contribuir a potenciar la atención, la claridad mental y el rendimiento cognitivo.

Desinflamar el abdomen: gracias a su acción digestiva y antiinflamatoria, esta infusión es ideal para quienes sufren de hinchazón abdominal, gases o digestiones lentas. El romero actúa sobre el sistema digestivo, mientras que la naranja ayuda a equilibrar la acidez y aportar frescura.

Sin embargo, también ayuda a conciliar el sueño, favorece el buen funcionamiento del hígado, elimina toxinas corporales de forma natural y alivia dolores musculares.

infusion de romero con naranja Tomar esta infusión de naranja y romero luego de hervir ambos sin dudas ayudará al descanso, a tu hígado, a tu circulación, a no tener estrés, etc.

Cómo preparar romero con naranja

Prepararla es muy simple y solo requiere tener 1 ramita de romero fresco (o 1 cucharada de romero seco), una naranja y agua

Para preparar la bebida tenés que calentar el agua hasta que rompa hervor y luego agregar el romero y la naranja, dejando hervir 5 minutos. Ahora apaga el fuego, tapa y deja reposar al menos 10 minutos. Por último, cuélalo y beberlo tibio.

Puedes elegir beberlo por la mañana para activar la circulación y mejorar la concentración o después de comer para favorecer la digestión y evitar la inflamación abdominal.