Cómo se llama la parte blanca de la naranja y por qué es bueno comerla

Esta parte blanca se la conoce como mesocarpio o albedo, que lejos de ser un desperdicio, tiene importantes nutrientes para las personas.

El mesocarpio o albedo es la capa blanca y esponjosa que queda pegada a la pulpa de la naranja después de sacar la cáscara. Aunque su textura puede resultar un poco amarga o fibrosa, es una fuente natural de fibra, vitaminas y antioxidantes.

cascara de naranja, plagas.jpg Rica en nutrientes. La parte blanca de la naranja tiene múltiples beneficios y propiedades.

Los expertos recomiendan no descartarla porque ayuda a mejorar la digestión, aporta sensación de saciedad y contribuye a regular el tránsito intestinal. Además, contiene flavonoides, compuestos que ayudan a proteger las células y a fortalecer el sistema inmunológico.

Entre los nutrientes principales del albedo, las especialistas destacan fibra soluble (especialmente la pectina), flavonoides (naringenina y hesperidina), vitamina C, carotenoides, polifenoles y compuestos fenólicos antioxidantes y, en menor cantidad, trepenos y minerales como calcio, potasio y magnesio.

Por qué es bueno comer la parte blanca de la naranja

La parte blanca de la naranja del albedo, aporta fibra: favorece la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Además, contiene antioxidantes: protege las células del daño y refuerza las defensas, ayuda a controlar el colesterol: la fibra soluble del mesocarpio puede colaborar en la reducción del colesterol malo.

También prolonga la sensación de saciedad: ideal para quienes buscan controlar el apetito.

Fuente: tn.com.ar