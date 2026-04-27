Dindim, el pingüino que vuelve a las cálidas playas de América del Sur para reencontrarse con el jubilado que le salvó la vida

Dindim, el pingüino que vuelve a la cálidas playas de América del Sur para reencontrarse con el jubilado que le salvó la vida

Se trata de un pingüino de Magallanes que fue rescatado en 2011 por João Pereira de Souza en una playa de Río de Janeiro, luego de ser encontrado cubierto de petróleo y en estado crítico. El hombre lo limpió, lo alimentó y lo cuidó durante aproximadamente una semana, hasta que el animal recuperó la condición suficiente para volver al océano.

Lo que ocurrió después fue lo que llamó la atención de investigadores. El pingüino regresó meses más tarde al mismo lugar. Ese patrón se repitió en años posteriores. El animal realizaba desplazamientos de miles de kilómetros desde zonas del sur, hábitat natural de la especie, hasta la costa brasileña. Durante sus visitas, permanecía un tiempo en la zona antes de volver al mar.

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Dindim, el pingüino que volvió durante años a la costa de Brasil

Dindim reconocía a João, lo seguía, se dejaba acariciar y permanecía con él durante meses antes de emprender nuevamente su viaje. No dependía de él para sobrevivir, pero elegía regresar. Si bien no todos los regresos cuentan con seguimiento científico continuo, el comportamiento de este animal fue lo suficientemente consistente como para ser considerado un caso relevante dentro del estudio de la orientación en aves marinas.

Especialistas en fauna marina han señalado que los pingüinos de Magallanes poseen una alta capacidad de navegación, utilizando referencias como corrientes oceánicas y posiblemente campos magnéticos. Este tipo de habilidades permite explicar desplazamientos de larga distancia.

Aunque la película sobre su vida, Mi amigo el pingüino, se estrenó recientemente en 2024, los reportes indican que Dindim dejó de aparecer en la playa de Provetá hace algunos años. Los pingüinos de Magallanes suelen vivir entre 10 y 20 años en estado salvaje. Considerando que fue rescatado adulto en 2011, su ausencia podría deberse a causas naturales o simplemente a que ha retomado su ciclo migratorio normal sin acercarse a la costa humana.