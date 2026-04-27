Locro delicioso: la receta fácil y definitiva para celebrar el Día del Trabajador

Para esta preparación necesitarás:

2 kilos de zapallo, el alma del guiso que le da su color característico

1 kilo de costillas de cerdo

una base de 400 gramos de maíz blanco

400 gramos de porotos.

500 gramos de panceta (entre cruda y ahumada),

6 patitas de cerdo,

chorizo criollo

chorizo colorado

porciones de 100 gramos de mondongo y tripa gorda.

El secreto del locro y la cocción: paciencia y fuego lento

El proceso del locro comienza la noche anterior, dejando en remojo el maíz y los porotos. Una vez listos, se deben lavar y picar finamente los vegetales (cebolla, puerro, pimientos y apio).

Un paso fundamental para garantizar la calidad del plato es el hervor previo: la tripa, el mondongo, el cuerito y las patitas se deben cocinar por separado unos 30 minutos hasta que ablanden, para luego cortarlos en trozos pequeños.

locro receta.jpg Nada mejor que un locro bien caliente para celebrar el Día del Trabajador.

La magia ocurre en una olla de gran capacidad. Allí se colocan los granos y vegetales con 3 a 5 litros de agua. Al romper el hervor, se agregan la panceta, los chorizos y el zapallo, manteniendo un fuego bajo y revolviendo periódicamente para que el almidón del zapallo espese la preparación sin quemarse.

Luego de hora y media de cocción, se incorporan las carnes previamente hervidas.

Finalmente, el toque distintivo del locro lo da la "salsita roja". Esta se prepara salteando el sobrante de cebolla y apio en aceite, a lo que se suma ajo, ají molido y una buena cantidad de pimentón dulce.

Al verter este aliño sobre la olla minutos antes de servir, el locro adquiere esa intensidad y aroma que lo convierten en el rey indiscutido de las mesas patrias cada primero de mayo.