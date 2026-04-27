La guía definitiva de la OMS para comer huevo: beneficios, cantidades y una advertencia clave

huevos en agua El huevo, el aliado de siempre para una alimentación saludable.

No obstante, este número puede elevarse si la persona mantiene una rutina de actividad física intensa. En cambio, para aquellos que presentan niveles de colesterol por encima de lo normal, la sugerencia se ajusta a un consumo de entre tres y cuatro unidades semanales, buscando un equilibrio que aporte nutrientes sin comprometer la salud cardiovascular.

Energía, saciedad y salud muscular: los beneficios del consumo moderado de huevo

Más allá de la frecuencia, la OMS subraya que el huevo ofrece ventajas que impactan directamente en el bienestar diario. Debido a su alto contenido proteico, es un alimento clave para la construcción y el mantenimiento de la masa muscular, además de ser altamente saciante, lo que ayuda a controlar el peso al reducir el apetito entre comidas.

Asimismo, su aporte de vitaminas y minerales favorece los niveles de energía general.

Huevos La OMS y sus recomendaciones claves para la ingesta de huevo.

El informe resalta que, siempre que se combine con una dieta baja en grasas trans y saturadas, el huevo no aumenta significativamente el riesgo de enfermedades del corazón en adultos sanos.

Sin embargo, los expertos recuerdan que cada organismo es único. Es por esto que la recomendación final es siempre realizar una consulta con un profesional de la salud, quien podrá evaluar el caso particular de cada paciente y determinar las cantidades ideales de acuerdo con su perfil metabólico y estilo de vida.