El jugo de naranja está cargado de vitamina C, un potente antioxidante que, de acuerdo a los últimos estudios del National Institute of Health, también ayuda a mejorar la absorción del hierro y al proceso de cicatrización.

Uno de los beneficios del jugo de naranja en ayunas es que, aunque pueda parecer obvio, hidrata el cuerpo al iniciar el día debido al alto contenido de agua que tiene la naranja. Esta hidratación, acompañada de las vitaminas que contiene el jugo, puede mantener al cuerpo en constante y adecuado funcionamiento.

naranja2 Saludable. Si se lo toma en ayunas, el jugo de naranja, aporta mayores beneficios para el cuerpo.

Además, contiene otras vitaminas como la A y el complejo B, así como minerales esenciales como el potasio, que mantienen tu cuerpo en óptimo funcionamiento.

La vitamina C ayuda a absorber el hierro en los alimentos. El jugo de naranja permite esta absorción por nuestro sistema digestivo de una mejor manera. Para las personas con anemia férrica, dado el déficit de este mineral, es necesario que consuman vitamina C para que el cuerpo realice la nivelación de hierro en la sangre.

Tomar jugo de naranja en ayunas es ideal para digerir mejor los alimentos, además de que disminuye la inflamación abdominal gracias a sus ácidos cítricos que mejoran el tránsito intestinal.

Fuente: glamour.mx