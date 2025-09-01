Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cubos de hielo en su tierra y para qué sirve

De esta manera, el hielo actúa como un regulador térmico contra las heladas, y evita que las mismas le hagan daño al árbol. A medida que los cubos se derriten, libera humedad de manera controlada.

Explicado de otra manera: el agua, al cambiar de estado de sólido a líquido, libera calor latente. Este calor ayuda a mantener una temperatura del suelo más estable y a disipar el frío, protegiendo así las raíces del limonero de las heladas.

Por otro lado, este truco sirve para medir el control del riego y evitar la sequedad o el exceso de agua en el limonero, especialmente en entornos de difícil acceso.

Para una protección más efectiva de tu limonero, se puede combinar con otras técnicas como cubrir la base del árbol con mulch (material orgánico) o mantener la planta fuerte y bien nutrida para que resista mejor las condiciones adversas.

Por qué enterrar botellas de vidrio en la tierra del limonero

Además del hielo, otro elemento que puedes usar con grandes ventajas en la tierra del limonero son las botellas de vidrio, que pueden ser utilizadas casi con la misma finalidad.

Al enterrar la botella con la boca hacia abajo, se crea un espacio cerrado y protegido alrededor del árbol. Esto ayuda a mantener la humedad en el suelo y a regular su temperatura, lo que es beneficioso para los brotes delicados del limonero.

Llenar la botella con agua antes de enterrarla en el árbol permite un riego lento y constante. El agua se filtra gradualmente en la tierra, manteniendo una hidratación continua sin desperdiciar el líquido y asegurando un crecimiento saludable para la planta.

Como si todo esto fuera poco, además de la protección contra el clima y el sistema de riego eficiente, las botellas enterradas en el árbol limonero pueden hacer que el árbol quede libre de plagas.