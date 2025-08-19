Al sacar un limón del árbol

Al sacar un limón del árbol, no debes de hacerlo con tus propias manos

El limoneroes uno de los ejemplares más populares en las distintas casas, sobre todo, por los distintos beneficios que puede aportar, desde evitar ir la verdulería hasta ser la fuente de diversos trucos caseros. Por esto, es importante que quienes lo tienen sepan qué hacer con él en el momento indicado.

Una de las preguntas más frecuentes radica en el tamaño y la forma de los frutos del árbol, que pueden ser consumidos o, como se dijo, destinados a otras tareas.

Los limones del limonero pueden ser utilizados con otra finalidad además de tener limones

Cuánto deben medir los limones del limonero para ser utilizados

Un limón de limonero en buen estado generalmente debe medir entre 6 y 7 centímetros de diámetro, según un vivero argentino. Si bien es cierto que hay limones que pueden ser más grandes, este es el rango de tamaño ideal.

Más allá del tamaño, es importante prestar atención a otros factores de los limones del árbol antes de utilizarlos. El color y la textura son algunos de ellos.

Un limón maduro debe ser de color amarillo, aunque algunos pueden tener tonos verdosos en la cáscara, especialmente si se cosechan temprano.

La cáscara debe tener cierta elasticidad y no estar demasiado dura al tacto. Si está muy dura, es probable que el limón aún no esté completamente maduro, por lo que debe seguir sujeto al limonero.

Además del tamaño, es importante que prestes atención a otras características del limón

Para estimular la producción de limones, es útil podar las ramas vigorosas y eliminar los brotes dañados por plagas en tu árbol limonero.

Cómo arrancar un limón del árbol limonero para no dañarlo

Para cosechar limones sin dañar el limonero, es recomendable usar una tijera de podar o un cuchillo afilado y cortar el tallo dejando un pequeño pedacito en la rama, permitiendo que la planta siga produciendo nuevos frutos.

No debes hacerlo con tus propias manos y tirando del limonero, ya que puedes dañar completamente al fruto o el árbol. Los limones deben cosecharse cuando están maduros. Por eso, es importante que se cumpla con todas y cada una de las características mencionadas anteriormente.

