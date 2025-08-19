Más allá del tamaño, es importante prestar atención a otros factores de los limones del árbol antes de utilizarlos. El color y la textura son algunos de ellos.

Un limón maduro debe ser de color amarillo, aunque algunos pueden tener tonos verdosos en la cáscara, especialmente si se cosechan temprano.

La cáscara debe tener cierta elasticidad y no estar demasiado dura al tacto. Si está muy dura, es probable que el limón aún no esté completamente maduro, por lo que debe seguir sujeto al limonero.

limonero, limones Además del tamaño, es importante que prestes atención a otras características del limón

Para estimular la producción de limones, es útil podar las ramas vigorosas y eliminar los brotes dañados por plagas en tu árbol limonero.

Cómo arrancar un limón del árbol limonero para no dañarlo

Para cosechar limones sin dañar el limonero, es recomendable usar una tijera de podar o un cuchillo afilado y cortar el tallo dejando un pequeño pedacito en la rama, permitiendo que la planta siga produciendo nuevos frutos.

No debes hacerlo con tus propias manos y tirando del limonero, ya que puedes dañar completamente al fruto o el árbol. Los limones deben cosecharse cuando están maduros. Por eso, es importante que se cumpla con todas y cada una de las características mencionadas anteriormente.