Limonero

Pegarle al árbol limonero para obtener frutos: un mito famoso pero completamente desaconsejado

El mito de golpear el árbol limonero viene de una famosa técnica, y lo cierto que no hace más que dañar al ejemplar

No se debe golpear al árbol limonero para acelerar la obtención de sus frutos

Al ser uno de los árboles más famosos, son muchos los mitos que rodean al limonero. En este contexto, uno de ellos reza que hay que golpear al ejemplar para acelerar la obtención de frutos, sin embargo, esta creencia no hace más que dañar a este tesoro en tu jardín.

En lugar de recurrir a métodos dañinos, existen técnicas más apropiadas para fomentar la producción de frutos en un limonero, y lo cierto es que en ninguna de ellas hay que recurrir a la violencia.

Golpear el &aacute;rbol limonero es un antiguo mito que proviene de una famosa t&eacute;cnica

Por qué no hay que golpear al árbol limonero para acelerar la producción de frutos

El mito de que hay que golpear un limonero para que dé frutos probablemente surge de la práctica agrícola llamada "anillado" o "incisión anular", que sí se realiza para aumentar la producción de frutos, pero de manera controlada y con una herramienta en específica, no así a los golpes.

Golpear el tronco o las ramas del árbol limonero puede causar heridas y grietas en la corteza del ejemplar, abriendo puertas a distintas infecciones por hongos y bacterias.

Como efecto contrario a lo que se quiere lograr, el árbol limonero puede reaccionar al estrés de los golpes, produciendo frutos en menor cantidad o de menor calidad.

El anillado del limonero debe hacerse correctamente y mediante expertos

En lugar de seguir el mito de golpear a tu árbol limonero, deberás optar por técnicas de manejo adecuadas para estimular la producción de frutos, como la fertilización, la poda, el riego y el control de plagas y enfermedades.

En qué consiste la práctica agrícola llamada anillado

Consiste en retirar una tira de corteza y floema del tronco o ramas principales, lo que reduce el crecimiento vegetativo y favorece la producción de frutos. Para asegurar su rendimiento, esta debe realizarse con la supervisión de un profesional en jardinería.

Al reducir el flujo de savia hacia la parte superior del árbol, el anillado puede concentrar los nutrientes en los frutos, resultando en un mayor tamaño y mejor calidad.

Esta práctica, aunque pueda parecer dañina, puede ser beneficiosa para la producción de frutos y el control del crecimiento del árbol, según el momento y la forma en que se realice.

