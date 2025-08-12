Pegarle al árbol limonero para obtener frutos: un mito famoso pero completamente desaconsejado

Golpear el tronco o las ramas del árbol limonero puede causar heridas y grietas en la corteza del ejemplar, abriendo puertas a distintas infecciones por hongos y bacterias.

Como efecto contrario a lo que se quiere lograr, el árbol limonero puede reaccionar al estrés de los golpes, produciendo frutos en menor cantidad o de menor calidad.

anillado, limonero El anillado del limonero debe hacerse correctamente y mediante expertos

En lugar de seguir el mito de golpear a tu árbol limonero, deberás optar por técnicas de manejo adecuadas para estimular la producción de frutos, como la fertilización, la poda, el riego y el control de plagas y enfermedades.

En qué consiste la práctica agrícola llamada anillado

Consiste en retirar una tira de corteza y floema del tronco o ramas principales, lo que reduce el crecimiento vegetativo y favorece la producción de frutos. Para asegurar su rendimiento, esta debe realizarse con la supervisión de un profesional en jardinería.

Al reducir el flujo de savia hacia la parte superior del árbol, el anillado puede concentrar los nutrientes en los frutos, resultando en un mayor tamaño y mejor calidad.

Esta práctica, aunque pueda parecer dañina, puede ser beneficiosa para la producción de frutos y el control del crecimiento del árbol, según el momento y la forma en que se realice.