Por qué deberías colocar una cucharada de cáscara de huevo en tu árbol de cerezas

Si quieres tener tus propios frutos en casa, puedes cultivar un árbol de cerezas. Aquí, te contamos un truco casero con cascarones de huevo para poner a prueba

Paula García
Por Paula García [email protected]
Una cucharada de cáscara de huevo puede transformar tu árbol de cerezas. Imagen: Redacción Diario Uno

A todo el mundo le gusta comer cerezas, y que al morderlas se libere una explosión dulce y sabrosa en la boca. Por esta razón, tener tu propio cerezo en el jardín de casa puede ser una experiencia gratificante. A continuación, indagamos en los cuidados básicos de este árbol, y además compartimos un truco casero con cáscaras de huevo.

El árbol del cerezo, de nombre científico Prunus avium, es un frutal perteneciente a la familia de las rosáceas. Es conocido mundialmente por su sabroso y llamativo fruto, la cereza, una drupa esférica de entre un y dos centímetros de diámetro, que varía en color desde el rojo claro hasta el morado oscuro al madurar.

Este árbol no resulta demasiado exigente con sus cuidados, pero si le proporcionas un abono casero, en la época de frutos se llenará de las cerezas más deliciosas, además de que el árbol se mantendrá en óptimas condiciones.

Abono casero para el cerezo

Muchos ingredientes que tienes en la cocina resultan beneficiosos para tus plantas. Desde plátanos, hasta lentejas, yogur y las sobras de comida que seguramente desechas, todos se puede convertir en abono casero para tu jardín.

cerezo
Las cerezas son pequeñas frutas dulces y jugosas. Imagen: Freepik

En este caso, el cerezo se puede beneficiar de las cáscaras de huevo, ya que el abono de los árboles frutales debe de contener nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y potasio, además de otros micronutrientes necesarios para el desarrollo de hojas y frutos.

En vez de gastar en fertilizantes químicos del mercado, puedes preparar un abono casero mucho más económica y amigable con el medioambiente. Lo único que necesitas son cascarones de huevo, ya que son una excelente fuente de calcio para el árbol de cerezas.

Abono casero de cáscaras de huevo

Deja de tirar las cáscaras de huevo a la basura y aprovéchalas para preparar este fertilizante, siguiendo estos pasos.

  • Tritura las cáscaras de huevo.
  • Realiza hoyos o agujeros en la base del árbol de cerezas y coloca dentro las cáscaras trituradas.
cáscaras de huevo
Las cáscaras de huevo son una excelente fuente de calcio para tu árbol de cerezas. Imagen: Freepik

Si quieres preparar abono en cantidad, lo ideal es secar las cáscaras de huevo y convertirlas en polvo, con ayuda de una procesadora de alimentos. Coloca el polvo en una bolsa y utiliza una cucharada de vez en cuando, extendiendo sobre la base del árbol.

