Por qué deberías colocar una cucharada de cáscara de huevo en tu árbol de cerezas

Abono casero para el cerezo

Muchos ingredientes que tienes en la cocina resultan beneficiosos para tus plantas. Desde plátanos, hasta lentejas, yogur y las sobras de comida que seguramente desechas, todos se puede convertir en abono casero para tu jardín.

cerezo Las cerezas son pequeñas frutas dulces y jugosas. Imagen: Freepik

En este caso, el cerezo se puede beneficiar de las cáscaras de huevo, ya que el abono de los árboles frutales debe de contener nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y potasio, además de otros micronutrientes necesarios para el desarrollo de hojas y frutos.

En vez de gastar en fertilizantes químicos del mercado, puedes preparar un abono casero mucho más económica y amigable con el medioambiente. Lo único que necesitas son cascarones de huevo, ya que son una excelente fuente de calcio para el árbol de cerezas.

Abono casero de cáscaras de huevo

Deja de tirar las cáscaras de huevo a la basura y aprovéchalas para preparar este fertilizante, siguiendo estos pasos.

Tritura las cáscaras de huevo .

. Realiza hoyos o agujeros en la base del árbol de cerezas y coloca dentro las cáscaras trituradas.

cáscaras de huevo Las cáscaras de huevo son una excelente fuente de calcio para tu árbol de cerezas. Imagen: Freepik

Si quieres preparar abono en cantidad, lo ideal es secar las cáscaras de huevo y convertirlas en polvo, con ayuda de una procesadora de alimentos. Coloca el polvo en una bolsa y utiliza una cucharada de vez en cuando, extendiendo sobre la base del árbol.