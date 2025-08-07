Cómo cultivar un árbol de naranjas para conseguir fruta fresca y deliciosa en casa

naranjo con sus frutos
El Citrus x sinensis produce una fruta universalmente conocida. Imagen: Pixabay
Esta especie crece en forma de árbol mediano, de unos tres o cinco metros de altura, aunque en condiciones ideales puede alcanzar mayor tamaño. Tiene un tronco cilíndrico color verde, que a medida que crece adquiere tonos grisáceos.
Tiene hojas perennes y ovales, acompañadas de espinas. Durante la primavera, produce unas delicadas y pequeñas flores blancas llamadas azahar, que desprenden un aroma agradable. Su fruta, la naranja, es mundialmente conocida, de color anaranjado brillante y de forma redonda. En su interior contiene gajos.
Cuidados del naranjo
- Ubicación y luz: estos árboles necesitan entre seis y ocho horas de luz solar directa al día. Se recomienda evitar áreas con sombra prolongada o vientos fuertes.
- Suelo: el naranjo prefiere suelos ricos en materia orgánico y con buen drenaje. Es posible cultivar un naranjo en maceta, y de hecho, es una excelente opción para protegerlo del frío y controlar su tamaño. Aunque, cuando crezca demasiado deberías trasplantar al suelo a un terreno amplio, donde las raíces puedan expandirse.
- Riego: los naranjos necesitan un riego regular, especialmente durante la temporada de crecimiento y cuando son jóvenes. El riego debe ser profundo y permitir que el suelo se seque ligeramente entre riegos. Es importante evitar el encharcamiento, ya que puede causar pudrición de raíces.
naranjas
La naranja es una fruta cítrica con piel rugosa de color que varía entre amarillo y naranja intenso, y pulpa jugosa dividida en gajos. Imagen: Pixabay
- Poda: la poda es importante para darle forma al árbol, eliminar ramas secas o enfermas, y mejorar la circulación del aire y la penetración de luz solar. El momento adecuado para podar es a finales del invierno o principios de la primavera, antes de que comience el nuevo crecimiento.