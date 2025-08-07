Cómo cultivar un árbol de naranjas para conseguir fruta fresca y deliciosa en casa

Si te interesa cultivar un árbol de naranjas, naranjo o naranjero, este artículo podría ser de utilidad. Te dejamos una guía de recomendaciones para que incorpores esta especie en tu jardín y aproveches de sus frutos para preparar deliciosas recetas, un jugo exprimido, un trago de coctelería, un budín, un postre o incluso un pollo a la naranja.

Características del árbol de naranjas

El naranjo o Citrus x sinensis es un árbol frutal con un cultivo muy extendido. Su nombre científico contiene una x, que indica que no es una especie natural como tal, sino que investigaciones genéticas recientes han demostrado que es un híbrido de diferentes especies frutales naturales que el ser humano creó buscando mejorar el fruto.