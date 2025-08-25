Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar botellas de vidrio en su tierra

Por otro lado, el microclima creado por las botellas protege al limonero de los distintos cambios bruscos de temperatura, como también así de las heladas.

Llenar la botella con agua antes de enterrarla permite un riego lento y constante. El agua se filtra gradualmente en la tierra, manteniendo una hidratación continua sin desperdiciar el líquido y asegurando un crecimiento saludable para la planta.

Como si todo esto fuera poco, además de la protección contra el clima y el sistema de riego eficiente, las botellas enterradas en el árbol limonero pueden hacer que el árbol quede libre de plagas.

Botellas de vidrio Las botellas de vidrio pueden constituir un eficiente sistema de riego para tu árbol limonero

Sucede que la luz que se refleja en la superficie del vidrio de las botellas crea un efecto visual que puede confundir a los insectos, alejándolos y evitando que dañen al limonero.

Ya lo sabes, si quieres proteger a tu árbol limonero contra el clima, construir un método de riego eficiente, y alejarlo de los distintos insectos, todo lo que tienes que hacer es enterrar botellas de vidrio sobre su base.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso