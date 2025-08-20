Las raíces sanas son firmes y blancas, mientras que las podridas son blandas y de color marrón o negro, emitiendo un olor desagradable. Al mismo tiempo, otra de las causas es la presencia de enfermedades fúngicas.

La presencia de distintas plagas, como la de la mosca de la fruta, los pulgones, la cochinilla o la araña roja, también puede provocar un feo olor en el limonero como consecuencia de los daños causados en el árbol.

Incluso, en algunos casos, las hojas pegajosas causadas por plagas pueden favorecer el crecimiento de hongos como la fumagina, que también puede generar mal olor en el árbol.

Cómo solucionar el problema

Observa cuidadosamente el limonero para determinar si hay presencia de fumagina, lesiones en el tronco o ramas, o signos de plagas. Esto te ayudará a identificar la causa.

Puedes eliminar la fumagina, eliminar manualmente las plagas en el caso de que las haya, tratar las enfermedades y mejorar la ventilación y el drenaje del árbol, manteniendo siempre la higiene. Si el problema persiste, será mejor que te contactes con un especialista en jardinería.

Mantener un limonero en buen estado servirá no solo para tener tu jardín en condiciones, sino que también podrás disfrutar de los beneficios que este puede derrochar, que van más allá de la obtención de los limones.