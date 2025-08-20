El árbol limonero es uno de los ejemplares más famosos en el mundo de la jardinería, y esto se debe a la gran cantidad de beneficios que ofrece. Más allá de sus ventajas, lo cierto es que también puede presentar distintos problemas.
Uno de los más comunes es el hecho de que el árbol irradie mal olor, y lo cierto es que puede deberse a una gran cantidad de factores que debes saber identificar.
Como se dijo antes, el hecho de que tu limonero tenga feo olor puede deberse a una gran variedad de causas, donde una de las más comunes es la pudrición de las raíces.
Las raíces sanas son firmes y blancas, mientras que las podridas son blandas y de color marrón o negro, emitiendo un olor desagradable. Al mismo tiempo, otra de las causas es la presencia de enfermedades fúngicas.
La presencia de distintas plagas, como la de la mosca de la fruta, los pulgones, la cochinilla o la araña roja, también puede provocar un feo olor en el limonero como consecuencia de los daños causados en el árbol.
Incluso, en algunos casos, las hojas pegajosas causadas por plagas pueden favorecer el crecimiento de hongos como la fumagina, que también puede generar mal olor en el árbol.
Observa cuidadosamente el limonero para determinar si hay presencia de fumagina, lesiones en el tronco o ramas, o signos de plagas. Esto te ayudará a identificar la causa.
Puedes eliminar la fumagina, eliminar manualmente las plagas en el caso de que las haya, tratar las enfermedades y mejorar la ventilación y el drenaje del árbol, manteniendo siempre la higiene. Si el problema persiste, será mejor que te contactes con un especialista en jardinería.
Mantener un limonero en buen estado servirá no solo para tener tu jardín en condiciones, sino que también podrás disfrutar de los beneficios que este puede derrochar, que van más allá de la obtención de los limones.