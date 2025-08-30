Inicio Sociedad Cáscara
Para implementar

Colocar cáscaras de limón al sol: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las cáscaras de limón en el sol pueden darte grandes beneficios, y todos van más allá de la salud. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La cáscara de limón no debe ser desechada en la basura

La cáscara de limón no debe ser desechada en la basura

El limón es uno de los cítricos más importantes y aprovechados por la gran cantidad de beneficios que puede ofrecer, y son muchas las personas que desperdician una parte muy importante del mismo: la cáscara, que puede ser puesta al sol para ser utilizada en diferentes trucos caseros.

La cáscara de limón es beneficiosa porque es rica en antioxidantes, como la vitamina C y el D-limoneno, que son útiles desde el plano de la salud y pueden ser ocupados en otros matices.

limon, cascara
La c&aacute;scara del lim&oacute;n puede ser utilizada con grandes beneficios que van m&aacute;s all&aacute; de la salud.

La cáscara del limón puede ser utilizada con grandes beneficios que van más allá de la salud.

Por qué recomiendan colocar cáscaras de limón al sol

Más allá de los beneficios que esta cáscara pueda aportar para la salud, lo cierto es que deben colocarse al sol para, por ejemplo, aromatizar distintos espacios de casa.

Una vez secas, las cáscaras de limón se pueden colocar en bolsitas de tela en cajones, placares o mochilas para dar un aroma fresco y natural a estos lugares.

Por otro lado, los aceites esenciales de los cítricos son repelentes naturales de moscas, mosquitos y hormigas. Colocar las cáscaras de limón secas cerca de ventanas y puertas puede ayudar a mantener alejados a estos insectos de forma económica y ecológica.

Las cáscaras de limón descompuestas aportan nutrientes esenciales como potasio, calcio y fósforo a la tierra, fortaleciendo las plantas. Se pueden enterrar en el jardín para mejorar la nutrición de las plantas, o bien preparar un líquido casero para regar tus ejemplares.

cascara, limon
La cáscara de limón puede ser usada para aromatizar distintos espacios de casa, por nombrar algún ejemplo

La cáscara de limón puede ser usada para aromatizar distintos espacios de casa, por nombrar algún ejemplo

Como si todo lo anteriormente fuera poco, también puedes mezclar trozos de cáscara fresca con vinagre en un frasco y dejarlo macerar en un lugar oscuro. Los aceites esenciales se fusionarán con el vinagre, creando un limpiador o desodorante casero para distintas superficies.

Método para secar las cáscaras al sol

  • 1. Pela los limones: usa las cáscaras frescas después de exprimir los limones.
  • 2. Coloca al sol: extiende las cáscaras en una superficie limpia y exponlas a la luz solar directa.
  • 3. Espera: deja que se sequen al sol durante varios días. El tiempo dependerá del clima y el grosor de las cáscaras.
  • 4. Verifica la sequedad: las cáscaras estarán listas cuando estén quebradizas y se puedan romper con facilidad.

Temas relacionados:

Te puede interesar