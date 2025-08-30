Colocar cáscaras de limón al sol: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Una vez secas, las cáscaras de limón se pueden colocar en bolsitas de tela en cajones, placares o mochilas para dar un aroma fresco y natural a estos lugares.

Por otro lado, los aceites esenciales de los cítricos son repelentes naturales de moscas, mosquitos y hormigas. Colocar las cáscaras de limón secas cerca de ventanas y puertas puede ayudar a mantener alejados a estos insectos de forma económica y ecológica.

Las cáscaras de limón descompuestas aportan nutrientes esenciales como potasio, calcio y fósforo a la tierra, fortaleciendo las plantas. Se pueden enterrar en el jardín para mejorar la nutrición de las plantas, o bien preparar un líquido casero para regar tus ejemplares.

cascara, limon La cáscara de limón puede ser usada para aromatizar distintos espacios de casa, por nombrar algún ejemplo

Como si todo lo anteriormente fuera poco, también puedes mezclar trozos de cáscara fresca con vinagre en un frasco y dejarlo macerar en un lugar oscuro. Los aceites esenciales se fusionarán con el vinagre, creando un limpiador o desodorante casero para distintas superficies.

Método para secar las cáscaras al sol