El ritual de la naranja

La naranja es una fruta que se le puede dar una gran cantidad de utilidades. Además, existen muchas creencias alrededor de ella en las distintas sociedades. Una de ellas es que se considera que el humo de la cáscara de naranja ayuda a limpiar y purificar la energía de un espacio, eliminando energías estancadas y promoviendo una sensación de renovación.

cascara Es importante enfocarse y pensar en todo aquello que se desee atraer o manifestar

Además, en algunas tradiciones, el aroma de la naranja quemada se asocia con la atracción de la buena suerte, la prosperidad y la abundancia. Se cree que el aroma de la naranja quemada puede aumentar la energía positiva en un espacio, creando un ambiente más vibrante y enérgico.