A esto se le suma que en muchas sociedades se cree que al quemar cáscara de naranja se abre la posibilidad a atraer pareja en ese año.
Pasos del ritual
Es importante recordar que quemar cáscaras de naranja es una práctica que puede variar según la tradición o la creencia personal. Si bien no existen pruebas científicas de sus beneficios, muchas personas encuentran que esta práctica les ayuda a crear un ambiente más agradable y positivo en sus hogares.
Opcionalmente, durante la quema de la cáscara, se pueden agregar aceites de menta o romero
- Secar las cáscaras: lava las naranjas y pela, asegurándote de no llevarte demasiada parte blanca. Coloca las cáscaras en una bandeja y déjalas secar al aire o en un horno a baja temperatura.
- Quemar las cáscaras: puedes quemar las cáscaras secas en un recipiente resistente al calor, como una concha de abulón o un cuenco de cerámica.
- Añadir otros elementos (opcional): si deseas potenciar los efectos, puedes agregar otros elementos como sal gruesa, azúcar o ramitas de canela.
- Enciende y disfruta: enciende las cáscaras y deja que el humo impregne el ambiente. Mientras se queman, puedes concentrarte en las intenciones que deseas atraer, como la purificación, la buena suerte o la armonía.