Inicio Sociedad pan
¿Lo hacés?

Besar el pan antes de tirarlo: por qué se hace este ritual y cuál es su origen

Muchas personas besan el pan antes de tirarlo, pero no saben su verdadero significado y la razón por la que se comenzó este ritual

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
El pan y los panecillos horneados comercialmente se pueden conservar a temperatura ambiente de 2 a 4 días o de 7 a 14 días en el refrigerador

El pan y los panecillos horneados comercialmente se pueden conservar a temperatura ambiente de 2 a 4 días o de 7 a 14 días en el refrigerador

Besar el pan antes de tirarlo es un gesto con raíces en la historia y la cultura, una costumbre de la época de los abuelos que sigue vigente hasta el día de hoy. A continuación te contaremos de qué se trata y la razón por la que se comenzó a realizar este ritual luego de comer.

Qué significa besar el pan

Besar el pan antes de tirarlo es una costumbre arraigada en algunas culturas como una muestra de respeto y agradecimiento por el alimento, especialmente en contextos donde la escasez ha sido una realidad. Se considera un gesto simbólico que refleja el valor que antiguamente se le otorgaba al pan, considerado un símbolo de sustento y prosperidad.

pan casero
El pan hecho con la panificadora es mejor comerlo el mismo d&iacute;a, aunque&nbsp;si lo guarda en un recipiente herm&eacute;tico puede durar 2 a 3 d&iacute;as seg&uacute;n el tipo

El pan hecho con la panificadora es mejor comerlo el mismo día, aunque si lo guarda en un recipiente hermético puede durar 2 a 3 días según el tipo

Los besos en el pan trascendían a la superstición, quizás porque el beso tenía que ver más con atraer la buena suerte que con complacer a dios. El alimento era escaso y el pan se proclamaba el adalid de la buena salud, de la riqueza, de la tranquilidad. Sin pan no había paz, ni suerte, ni supervivencia.

Cuál es su origen

El respeto por el alimento, en tiempos de escasez, el pan era un bien preciado y su pérdida o desperdicio se veía con preocupación. Además, es una tradición y ritual, besar el pan antes de tirarlo se convirtió en un ritual, un acto simbólico para mostrar gratitud y evitar la falta del mismo.

En algunas culturas, el pan se asocia con lo sagrado, incluso con el cuerpo de Cristo, lo que refuerza la idea de no desperdiciarlo y de mostrar respeto. El pan era un alimento básico que aseguraba la supervivencia, por lo que su desperdicio se consideraba un acto negativo.

pan frances
Una vez que tenemos el pan&nbsp;en casa, lo mejor es colocarlo en una bolsa de tela

Una vez que tenemos el pan en casa, lo mejor es colocarlo en una bolsa de tela

En la actualidad, para muchas personas, besar el pan es un recuerdo de sus antepasados y de las costumbres familiares transmitidas de generación en generación. El gesto puede recordar la importancia de no desperdiciar la comida y de ser conscientes del valor de los recursos.

A pesar de la modernidad, besar el pan puede ser una forma de mantener viva la conexión con las tradiciones y la historia

Temas relacionados:

Te puede interesar