Cómo elaborar Migas españolas: la receta de la abuela con 3 ingredientes, riquísima y económica

Las migas son una de las recetas españolas más económicas. Se hacen con migas de pan, chorizo colorado y ajo, pero cada uno tiene su librito

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Cómo se prepara la receta de migas españolas

Cómo se prepara la receta de migas españolas, paso a paso. Foto: gentileza recetinas.

Las migas españolas son una de las recetas típicas de la cocina española. Se trata de una comida de aprovechamiento para la que se utiliza trocitos de pan duro y de chorizo colorado, cocidos en una sartén hasta quedar crocantes.

Si bien hay muchas maneras de preparar migas españolas, y cada casa tiene su propio librito, te dejamos una receta compartida por Paulina Cocina que solo lleva pan, chorizo colorado y ajo.

Según la tradición, las migas españolas tienen su origen en la cultura culinaria de los musulmanes y las preparaban un montón de nómades. Además, era el desayuno típico de algunos regimientos.

receta de migas manchegas.png
Receta de migas manchegas, el plato de España que se elabora con ingredientes que están en casa.

Las migas españolas son una receta deliciosa y crocante que se sirven tanto de acompañamiento o como plato principal.

Recetas: migas españolas

Ingredientes:

Para un platón de migas españolas necesitas

  • 1/4 kg de pan
  • 1 chorizo colorado
  • 2 dientes de ajo

Si el pan está medio duro o es del día anterior, mucho mejor para obtener unas migas riquísimas y crocantes. En lugar del chorizo, o como acompañante, puedes agregar panceta o salchicha parrillera.

migas de pan.jpg

Cómo se prepara la receta de las migas españolas, paso a paso

  1. Primero, corta el pan en cubos y colócalo en un bowl. Condimenta con sal y pimienta. Suma medio vaso de agua y mezcla bien. Si queda muy seco, agrega más agua. Reserva tapado en la heladera durante una hora (en la mitad del tiempo, dalo vuelta).
  2. Opcional: lo ideal es dejar las migas toda la noche en la heladera, para que se hidraten mejor.
  3. A continuación, pela y pica el ajo. También, pela el chorizo colorado y córtalo en cuadraditos. Colócalo en una sartén caliente sin aceite para que suelten la grasa. Ahí mismo, cocina el ajo.
  4. Una vez que el pan esté hidratado, agrega las migas a la sartén y baja a fuego bien bajo. El truco para que las migas españolas salgan perfectas es moverlas permanentemente durante unos 40 minutos, hasta que se deshaga el pan y quede crocante.

