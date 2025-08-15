Cómo elaborar Migas españolas: la receta de la abuela con 3 ingredientes, riquísima y económica

Si bien hay muchas maneras de preparar migas españolas, y cada casa tiene su propio librito, te dejamos una receta compartida por Paulina Cocina que solo lleva pan, chorizo colorado y ajo.

Según la tradición, las migas españolas tienen su origen en la cultura culinaria de los musulmanes y las preparaban un montón de nómades. Además, era el desayuno típico de algunos regimientos.