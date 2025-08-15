Cómo elaborar Migas españolas: la receta de la abuela con 3 ingredientes, riquísima y económica

Las migas españolas son una de las recetas típicas de la cocina española. Se trata de una comida de aprovechamiento para la que se utiliza trocitos de pan duro y de chorizo colorado, cocidos en una sartén hasta quedar crocantes.
Si bien hay muchas maneras de preparar migas españolas, y cada casa tiene su propio librito, te dejamos una receta compartida por Paulina Cocina que solo lleva pan, chorizo colorado y ajo.
Según la tradición, las migas españolas tienen su origen en la cultura culinaria de los musulmanes y las preparaban un montón de nómades. Además, era el desayuno típico de algunos regimientos.
Las migas españolas son una receta deliciosa y crocante que se sirven tanto de acompañamiento o como plato principal.
Ingredientes:
Para un platón de migas españolas necesitas
Si el pan está medio duro o es del día anterior, mucho mejor para obtener unas migas riquísimas y crocantes. En lugar del chorizo, o como acompañante, puedes agregar panceta o salchicha parrillera.