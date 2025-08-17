Inicio Recetas Brownie
¡Rico y sencillo!

Cómo preparar Brownie de limón: la receta cítrica, húmeda y sabrosa con 6 ingredientes y en 25 minutos

Es una de las recetas ideales para cualquier momento del día. El brownie de limón es mucho más liviano y sencillo que el tradicional con chocolate

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Receta del brownie de limón

Receta del brownie de limón, paso a paso. Foto: gentileza elhadadelastartas.

El brownie de limón es una de las recetas perfectas para reversionar el postre tradicional, pero con una textura más húmeda y un sabor cítrico. Se trata de un bizcochito compacto y jugoso que prácticamente se deshace en la boca. También se lo conoce como lemonie por su glaseado, que hace contraste con el resto del bocadito.

La receta del brownie de limón es mucho más sencilla que la del brownie de chocolate. Aquí no hay trucos ni secretos. Cuando se vea cocido, está listo. Además, lleva ingredientes fáciles de conseguir y se hornea en solo 20 minutos.

Recetas: brownie de limón

Ingredientes:

Para la masa:

  • 120 gr.. de manteca sin sal a temperatura ambiente
  • 160 gr. de azúcar
  • 2 huevos
  • 130 gr. de harina de trigo
  • 60 gr. de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón

Para el glaseado:

  • 125 gr. de azúcar impalpable
  • 20 gr. de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
Cómo hacer el mejor brownie de limón

Cómo elaborar la receta del brownie de limón, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del brownie de limón, es importante encender el horno a 180°C para tenerlo precalentado al momento con calor arriba y abajo de la cocción. Además, debes engrasar y forrar un molde cuadrado.

Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, bate la manteca a temperatura ambiente y el azúcar hasta que se incorporen. Agrega dos huevos y mezcla muy bien.
  2. A continuación, tamiza la harina e integra hasta obtener una masa homogénea. Agrega el jugo de limón y la ralladura. Coloca la masa en el molde y alisa la superficie.
  3. Hornea el brownie de limón durante 20-25 minutos a 180°C o hasta que los bordes se doren ligeramente. Retira del horno y deja enfriar.
  4. Mientras tanto, prepara el glaseado. Para eso, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón y la ralladura. Antes de que el brownie se enfríe por completo, decora con el glaseado y deja secar.
Cómo hacer el mejor brownie de limón

¡Listo! Ya tienes un postre cítrico, dulce y fresco que reversiona el clásico brownie de chocolate. El limón le aporta más humedad y lo hace más liviano para disfrutar en cualquier merienda.

