Cómo preparar Brownie de limón: la receta cítrica, húmeda y sabrosa con 6 ingredientes y en 25 minutos

Para la masa:
- 120 gr.. de manteca sin sal a temperatura ambiente
- 160 gr. de azúcar
- 2 huevos
- 130 gr. de harina de trigo
- 60 gr. de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
Para el glaseado:
- 125 gr. de azúcar impalpable
- 20 gr. de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
lemonies cuadraditos de limon (1).jpg
Cómo hacer el mejor brownie de limón
Cómo elaborar la receta del brownie de limón, paso a paso
Antes de comenzar a preparar la receta del brownie de limón, es importante encender el horno a 180°C para tenerlo precalentado al momento con calor arriba y abajo de la cocción. Además, debes engrasar y forrar un molde cuadrado.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, bate la manteca a temperatura ambiente y el azúcar hasta que se incorporen. Agrega dos huevos y mezcla muy bien.
- A continuación, tamiza la harina e integra hasta obtener una masa homogénea. Agrega el jugo de limón y la ralladura. Coloca la masa en el molde y alisa la superficie.
- Hornea el brownie de limón durante 20-25 minutos a 180°C o hasta que los bordes se doren ligeramente. Retira del horno y deja enfriar.
- Mientras tanto, prepara el glaseado. Para eso, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón y la ralladura. Antes de que el brownie se enfríe por completo, decora con el glaseado y deja secar.
brownie de limon
Cómo hacer el mejor brownie de limón
¡Listo! Ya tienes un postre cítrico, dulce y fresco que reversiona el clásico brownie de chocolate. El limón le aporta más humedad y lo hace más liviano para disfrutar en cualquier merienda.