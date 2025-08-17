Cómo preparar Brownie de limón: la receta cítrica, húmeda y sabrosa con 6 ingredientes y en 25 minutos

Para la masa:

120 gr.. de manteca sin sal a temperatura ambiente

160 gr. de azúcar

2 huevos

130 gr. de harina de trigo

60 gr. de jugo de limón

Ralladura de 1 limón

Para el glaseado:

125 gr. de azúcar impalpable

20 gr. de jugo de limón

Ralladura de 1 limón

lemonies cuadraditos de limon (1).jpg Cómo hacer el mejor brownie de limón

Cómo elaborar la receta del brownie de limón, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del brownie de limón, es importante encender el horno a 180°C para tenerlo precalentado al momento con calor arriba y abajo de la cocción. Además, debes engrasar y forrar un molde cuadrado.

Ahora sí, sigue los pasos:

Primero, bate la manteca a temperatura ambiente y el azúcar hasta que se incorporen. Agrega dos huevos y mezcla muy bien. A continuación, tamiza la harina e integra hasta obtener una masa homogénea. Agrega el jugo de limón y la ralladura. Coloca la masa en el molde y alisa la superficie. Hornea el brownie de limón durante 20-25 minutos a 180°C o hasta que los bordes se doren ligeramente. Retira del horno y deja enfriar. Mientras tanto, prepara el glaseado. Para eso, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón y la ralladura. Antes de que el brownie se enfríe por completo, decora con el glaseado y deja secar.

brownie de limon Cómo hacer el mejor brownie de limón

¡Listo! Ya tienes un postre cítrico, dulce y fresco que reversiona el clásico brownie de chocolate. El limón le aporta más humedad y lo hace más liviano para disfrutar en cualquier merienda.