Inicio Recetas Empanadas
Exquisitas

Cómo elaborar Empanadas de pollo: la receta jugosa y llena de sabor con una masa crujiente y dorada

Llevan solo 10 ingredientes que le dan jugosidad y sabor. Las empanadas de pollo son una de las recetas más prácticas y sencillas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta de empanadas de pollo

Receta de empanadas de pollo, paso a paso. Foto: gentileza Alicante.

Las empanadas de pollo son una de las recetas clásicas más ricas y prácticas para disfrutar en el almuerzo o la cena. Su relleno jugoso y sabroso, propio del sofrito de verduras y los condimentos, y su masa suave y crujiente la convierten en una comida irresistible.

La receta de las empanadas de pollo solo llevan 10 ingredientes y se preparan en 40 minutos. Para que queden más doradas y brillantes, se pueden pincelar con una mezcla de yema de huevo y leche. Se pueden disfrutar solas, que ya son una exquisitez, o acompañadas de una salsa criolla.

Empanadas de pollo _20250812_130615_0000

Recetas: empanadas de pollo

Ingredientes (1 docena):

  • 12 tapas para empanadas
  • 500 gr. de pechugas de pollo
  • 4 cdas. de aceite
  • 2 cebollas
  • 1 puerro (opcional)
  • 1/2 pimiento rojo
  • 2 huevos
  • 50 gr. de aceitunas
  • 1 pizca de sal
  • 1 cdita. de pimentón dulce
  • 1 cdita. de orégano
Empanadas de pollo _20250812_130445_0000

Cómo preparar la receta de empanadas de pollo, paso a paso

  1. Primero, en una sartén con aceite a fuego medio, rehoga la cebolla, el puerro y el pimiento picados. Cocina por 5 minutos hasta que tomen color y se ablanden. Mientras tanto, hierve los huevos.
  2. A continuación, agrega el pollo cortado en cubos pequeños y cocina durante 8 minutos más. Retira del fuego y suma las aceitunas cortadas en rodajas y el huevo duro rallado. Condimenta el relleno de las empanadas con sal, pimentón dulce y orégano.
  3. Coloca el relleno en los discos de masa y ciérralos formando un repulgue. Coloca las empanadas de pollo en una bandeja de horno espolvoreada con harina y cocina a temperatura media por 20 minutos.
Empanadas de pollo _20250812_130953_0000

Trucos: cómo reservar las empanadas de pollo crudas

Las empanadas de pollo se pueden freezar para descongelar al momento de cocinarlas en el horno.

Para que no se peguen, colócalas con separadores y guárdalas en un recipiente hermético. Cuando quieras cocinarlas, llévalas al horno directamente sin descongelar. Quedan doradas y crujientes.

Temas relacionados:

Te puede interesar