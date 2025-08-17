Cómo elaborar Empanadas de pollo: la receta jugosa y llena de sabor con una masa crujiente y dorada

12 tapas para empanadas

500 gr. de pechugas de pollo

4 cdas. de aceite

2 cebollas

1 puerro (opcional)

1/2 pimiento rojo

2 huevos

50 gr. de aceitunas

1 pizca de sal

1 cdita. de pimentón dulce

1 cdita. de orégano

Empanadas de pollo _20250812_130445_0000

Cómo preparar la receta de empanadas de pollo, paso a paso

Primero, en una sartén con aceite a fuego medio, rehoga la cebolla, el puerro y el pimiento picados. Cocina por 5 minutos hasta que tomen color y se ablanden. Mientras tanto, hierve los huevos. A continuación, agrega el pollo cortado en cubos pequeños y cocina durante 8 minutos más. Retira del fuego y suma las aceitunas cortadas en rodajas y el huevo duro rallado. Condimenta el relleno de las empanadas con sal, pimentón dulce y orégano. Coloca el relleno en los discos de masa y ciérralos formando un repulgue. Coloca las empanadas de pollo en una bandeja de horno espolvoreada con harina y cocina a temperatura media por 20 minutos.

Empanadas de pollo _20250812_130953_0000

Trucos: cómo reservar las empanadas de pollo crudas

Las empanadas de pollo se pueden freezar para descongelar al momento de cocinarlas en el horno.

Para que no se peguen, colócalas con separadores y guárdalas en un recipiente hermético. Cuando quieras cocinarlas, llévalas al horno directamente sin descongelar. Quedan doradas y crujientes.