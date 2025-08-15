Cómo elaborar Pan de papa: la receta hecha con puré que lleva 7 ingredientes y es ideal para hamburguesas

Como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos, hamburguesas o, simplemente, untado con manteca; el pan de papa tiene una elaboración sencilla y rápida, siendo una alternativa al pan tradicional, pero con una textura mucho más húmeda y una corteza dorada.

Pan de papa_20250814_162630_0000 Receta del pan de papa. Foto: gentileza recetasgratis.

El origen del pan de papa se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del pan, manteniéndolo más tierno durante más tiempo.