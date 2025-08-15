Inicio Recetas pan
Cómo elaborar Pan de papa: la receta hecha con puré que lleva 7 ingredientes y es ideal para hamburguesas

Es una de las recetas de pan con miga suave, esponjosa y elástica que se conserva por un largo periodo de tiempo. Sirve para hamburguesas y otras preparaciones

Antonella Prandina
El pan de papa es una de las recetas más populares en diversas culturas culinarias, como Latinoamérica y Europa. Este tipo de preparación se destaca por su sabor único, su esponjosidad, elasticidad y humedad. Muchos deciden consumirlo en hamburguesas, pero su versatilidad le permite adaptarse a otras comidas.

Como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos, hamburguesas o, simplemente, untado con manteca; el pan de papa tiene una elaboración sencilla y rápida, siendo una alternativa al pan tradicional, pero con una textura mucho más húmeda y una corteza dorada.

Receta del pan de papa.

Receta del pan de papa. Foto: gentileza recetasgratis.

El origen del pan de papa se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del pan, manteniéndolo más tierno durante más tiempo.

Receta del pan de papa

Ingredientes para 12 panes:

  • 2 papas medianas
  • 500 gr. de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura seca (7 gr.)
  • 1 cda. de azúcar
  • 1 cdita. de sal
  • 2 cdas. de manteca
  • 200 ml. de agua tibia
  • 1 huevo (opcional)
Cómo elaborar pan de papa.

Cómo elaborar pan de papa. Foto: gentileza reddit.

Cómo preparar la receta del pan de papa para hamburguesas, paso a paso

  1. Primero, pela las papas, córtalas en cubos y cocínalas en agua con sal hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y forma un puré. Deja enfriar.
  2. Mientras tanto, en un recipiente grande, mezcla la harina con la levadura, el azúcar y la sal. Una vez que el puré esté frío, agrégalo a la mezcla de los ingredientes secos junto con la manteca a temperatura ambiente.
  3. A continuación, agrega el agua tibia de a poco, mientras amasas la masa para que quede suave y elástica. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina. Si queda seca, suma más agua.
  4. Forma una bola con la masa y colócala en un bowl aceitado. Cúbrela con un paño limpio y deja que leve en un lugar cálido, durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
  5. Pasado ese tiempo, enciende el horno para precalentar a 180°C. Una vez que la masa haya levado, desgasifícala presionando suavemente y dale la forma deseada. Puedes hace run solo pan o formar bollos.
  6. Coloca el pan en una bandeja para horno y, si lo deseas, pincela con huevo batido para que quede ligeramente dorado. Cocina durante 25-30 minutos o hasta que suene hueco al golpearlo.
  7. Para terminar, retira el pan del horno y deja enfriar antes de cortar y servir.
Pan de papa, la receta perfecta.

Pan de papa, la receta perfecta. Foto: gentileza infobae.

El pan de papa es uno de los más utilizados para preparar hamburguesas, ya que su miga suave y elástica no se desarma. Sin embargo, se puede usar para infinidad de preparaciones.

