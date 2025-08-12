Inicio Recetas espinaca
Cómo preparar Buñuelos de espinaca al horno: la receta de la abuela con 7 ingredientes y en 15 minutos

Son una de las recetas de la abuela más sabrosas y sencillas. Estos buñuelos de espinaca se cocinan sin fritura

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta de Buñuelos de espinaca al horno. Foto: gentileza tn.

Los buñuelos de espinaca al horno son una de las recetas perfectas para disfrutar de una comida saludable y riquísima. Se trata de bocaditos pequeños con forma de croquetas que son suaves por dentro y crujientes por fuera.

Esta receta de la abuela es perfecta para quienes no son amantes de la espinaca, ya que la combinación de ingredientes de la mezcla la convierten en una comida sabrosa. Los buñuelos de espinaca llevan queso rallado y condimentos.

Receta para hacer Buñuelos de espinaca al horno

Ingredientes para 20 buñuelos:

  • 200 gr. de espinaca (1 atado)
  • 1 huevo
  • 70 gr. de queso parmesano
  • 200 gr. de harina leudante
  • 1 cda. de cebolla en polvo
  • 1 cdita. de ajo en polvo
  • 1 pizca de sal
Cómo preparar la receta de Buñuelos de espinaca al horno, paso a paso

  1. Primero, lava las hojas de espinaca y colócalas en la procesadora, en tandas. Agrega el huevo y comienza a procesar. A medida que se licúa la espinaca, agrega más hojas.
  2. A continuación, coloca el queso en trozos y también procesa. Otra opción es sumarlo rallado fino, sobre el final de la receta. Condimenta con cebolla en polvo, ajo en polvo y sal.
  3. Comienza a procesar los ingredientes y, sin detener la procesadora, añade la harina de a poco hasta que se incorpore por completo. Debe quedar una mezcla suave pero espesa.
  4. Luego, toma porciones de la masa con una cuchara y colócalas sobre una fuente aceitada, dejando espacio entre cada una.
  5. Cocina los buñuelos de espinaca en el horno a temperatura alta, durante 15 minutos o hasta que se doren. Retira del horno y sirve.
Los buñuelos de espinaca son una comida versátil que se puede disfrutar sola, como plato principal, o como guarnición. Con una lactonesa combina a la perfección, pero también se suele servir con ensalada de tomate y cebolla.

