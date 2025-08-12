Cómo preparar Buñuelos de espinaca al horno: la receta de la abuela con 7 ingredientes y en 15 minutos

Los buñuelos de espinaca al horno son una de las recetas perfectas para disfrutar de una comida saludable y riquísima. Se trata de bocaditos pequeños con forma de croquetas que son suaves por dentro y crujientes por fuera.
Esta receta de la abuela es perfecta para quienes no son amantes de la espinaca, ya que la combinación de ingredientes de la mezcla la convierten en una comida sabrosa. Los buñuelos de espinaca llevan queso rallado y condimentos.
Ingredientes para 20 buñuelos:
Los buñuelos de espinaca son una comida versátil que se puede disfrutar sola, como plato principal, o como guarnición. Con una lactonesa combina a la perfección, pero también se suele servir con ensalada de tomate y cebolla.