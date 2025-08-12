Cómo preparar Buñuelos de espinaca al horno: la receta de la abuela con 7 ingredientes y en 15 minutos

Esta receta de la abuela es perfecta para quienes no son amantes de la espinaca, ya que la combinación de ingredientes de la mezcla la convierten en una comida sabrosa. Los buñuelos de espinaca llevan queso rallado y condimentos.

Buñuelos de espinaca _20250812_092837_0000

Receta para hacer Buñuelos de espinaca al horno

Ingredientes para 20 buñuelos: