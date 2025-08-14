Cómo preparar Sablé bretón: la receta de la masa para tartas dulces y galletas caseras con 5 ingredientes

masa sablé bretón receta (1).jpg
Recetas: sablé bretón, la masa para tartas dulces
Ingredientes:
- 90 gramos de azúcar glass
- 150 gramos de harina de trigo
- 2 gramos sal
- 6 gramos de polvo para hornear
- 2 yemas de huevo
- 110 gramos de manteca fría
Cómo preparar la receta de la masa sablé bretón: el paso a paso
- Primero, coloca todos los ingredientes es una procesadora y amasa por 10 segundos, hasta que se unan bien. Forma una bola con la masa, envuelve en papel film y deja enfriar en la heladera por 30 minutos.
- Si lo haces manual, frota la manteca en cubos y fría con la harina hasta formar un arenado. Resaliza un hueco en el medio y agrega el resto de los ingredientes. Amasa hasta integrar los ingredientes.
- A continuación, estira la masa dentro de un aro de 20 centímetros y deja enfriar nuevamente en la heladera. Si la quieres usar como masa para galletas, estira entre dos papeles de horno y corta con moldes redondos.
- Por último, cocina la masa sablé bretón en el horno a 180°C por 25 minutos o hasta que a masa adquiera un color dorado. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.
Cómo se usa la masa sablé bretón: tartas y algo más...
La masa sablé bretón es ideal para preparar toro tipo de tartas dulces. Incluso, sirve para elaborar galletas caseras o pastelitos dulces.
Entre los posibles rellenos de tarta se encuentran la clásica mousse de chocolate, la ganache de chocolate blanco, crema pastelera, dulce de frutillas, gelatina con frutas, crema chantilly, dulce de leche con chocolate, banana y chocolate o pasas con chocolate. De ahí en más, lo que se te ocurra.