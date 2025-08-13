La croqueta es una de las recetas más famosas de la gastronomía española. Sin embargo, su origen es Francés. "Croqueta" viene del verbo “croquer” que significa crujir y de su variante femenina en diminutivo “croquette” que se puede traducir como crujienta/e. En líneas generales, nacieron como una forma de aprovechar las sobras alrededor del año 1817.
Cómo se hacen las Croquetas de atún y papa: la receta española riquísima, con una salsa cremosa y en minutos
Los chicos de Un bocado presentan una de las recetas españolas más conocidas: croquetas, pero de atún y papa. Además, llevan salsa tártara. ¿Cómo se prepara?