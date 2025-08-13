Inicio Recetas Croqueta
Cómo se hacen las Croquetas de atún y papa: la receta española riquísima, con una salsa cremosa y en minutos

Los chicos de Un bocado presentan una de las recetas españolas más conocidas: croquetas, pero de atún y papa. Además, llevan salsa tártara. ¿Cómo se prepara?

Nacho Molina y Romina Terranova
Por Nacho Molina y Romina Terranova
Un bocado presenta la receta de Croquetas de atún y papa con salsa tártara.

La croqueta es una de las recetas más famosas de la gastronomía española. Sin embargo, su origen es Francés. "Croqueta" viene del verbo “croquer” que significa crujir y de su variante femenina en diminutivo “croquette” que se puede traducir como crujienta/e. En líneas generales, nacieron como una forma de aprovechar las sobras alrededor del año 1817.

Las croquetas, de jamón, de pollo y salsa bechamel se convirtieron en un clásico y el atún no fue la excepción. Además de su versatilidad, varían muchísimo según la región donde se preparen. En Europa es muy común hacer la base de las mismas con salsa bechamel bien espesa; en América se utiliza, en cambio, el pure de papas.

Además, su forma varía de una región a la otra: bolitas redondas, ovaladas y hasta cuadradas, todas clasifican como croquetas. Con la evolución de la gastronomía hoy existen recetas dulces y saladas. Son un plato fácil, rápido y con pocos ingredientes, ideales para viandas, y un básico del freezer, ya que se pueden congelar tanto crudas como cocidas.

Croquetas de atún y papa un bocado

Los chicos de UN BOCADO, Romi Terranova y Nacho Molina, te enseñan a preparar este rico plato de uno de los platos más famosos en todo el mundo.

Recetas de Un bocado: croquetas de atún y papa con salsa tártara

Ingredientes:

  • 1 lata de atún
  • 100 gr. de puré de papas
  • 1 huevo
  • 1 cda. de perejil
  • 1 cda. de mayonesa
  • Ralladura de limón
  • Sal, c/n
  • Pimienta, c/n
  • 200 gr. de pan rallado
  • Aceite, c/n

Salsa tártara:

  • 100 gr. de mayonesa
  • 1 cda. de alcaparras
  • 1 cda. de pepinillos en vinagre
  • 1 cda. de mostaza
  • Jugo de limón
  • Sal y pimienta
Cómo preparar la receta de las croquetas de atún y papa con salsa tártara

Croquetas:

  1. El primer paso de esta receta, será preparar el puré de papas. Para esto debes pelar las papas y cortarlas en cubos uniformes, para luego hervirlas partiendo desde agua fría con sal hasta que estén blandas. Luego con la ayuda de un tenedor las pisa y suma condimentos a tu gusto.
  2. Luego, sigue picando finamente el perejil, y rallando el limón, procurando no rallar la parte blanca del mismo para evitar su amargor.
  3. A continuación, en un bowl, agrega el atún desmenuzado sin líquido, el pure de papas reservado, la cucharada de perejil, la ralladura de limón, el huevo y la mayonesa. Condimenta la preparación a tu gusto y enfría tapado en la heladera por al menos 2 horas.
  4. Una vez frías, arma pequeñas bolitas con la ayuda de una cuchara y pasarás por pan rallado hasta lograr una perfecta croqueta.
  5. Por último, fríe las croquetas de atún en abundante aceite por unos minutos hasta que estén completamente doradas.

Salta tártara:

  1. Para realizar esta típica salsa española, pica finamente las alcaparras, los pepinillos e incorporarlos a la mayonesa.
  2. Por último, condimenta con sal, pimienta y un poquito de jugo de limón.
Croquetas de atún y papa un bocado 1

Trucos caseros

La salsa tártara se puede guardar en la heladera y tiene una vida útil de 6 meses, siempre y cuando este en un recipiente hermético y de vidrio.

No es recomendable freezarla, ya que esto sin dudas cambiará drásticamente su textura cremosa, y los vegetales una vez descongelados perderán su turgencia.

