Cómo se hacen las Croquetas de atún y papa: la receta española riquísima, con una salsa cremosa y en minutos

Las croquetas, de jamón, de pollo y salsa bechamel se convirtieron en un clásico y el atún no fue la excepción. Además de su versatilidad, varían muchísimo según la región donde se preparen. En Europa es muy común hacer la base de las mismas con salsa bechamel bien espesa; en América se utiliza, en cambio, el pure de papas.

Además, su forma varía de una región a la otra: bolitas redondas, ovaladas y hasta cuadradas, todas clasifican como croquetas. Con la evolución de la gastronomía hoy existen recetas dulces y saladas. Son un plato fácil, rápido y con pocos ingredientes, ideales para viandas, y un básico del freezer, ya que se pueden congelar tanto crudas como cocidas.