Cómo elaborar Dulce de leche casero: la receta artesanal con 4 ingredientes y el truco para conservarlo

Según se cree, el dulce de leche nació durante una reunión entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle. Esta receta tradicional cremosa y gustosa solo lleva 4 ingredientes, aunque requiere de un poco de paciencia. Después, tendrás un postre para untar panes, rellenar tortas y alfajores, o para preparar otros postres.

El truco para esterilizar los frascos de conserva del dulce de leche es muy sencillo, se hace en el microondas y de una forma rápida.