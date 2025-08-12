Inicio Recetas Dulce de leche
Cómo elaborar Dulce de leche casero: la receta artesanal con 4 ingredientes y el truco para conservarlo

Es una de las recetas tradicionales de Argentina. El dulce de leche nació de forma accidental y hoy es uno de los mejores postres del mundo

Por Antonella Prandina [email protected]
Receta del dulce de leche artesanal. Foto: gentileza Clarín.

El dulce de leche es una de las recetas artesanales típicas de nuestro país que ha sido considerado como uno de los mejores postres del mundo. La leyenda popular atribuye el origen de este dulce a un accidente. En 1829, durante la firma del Pacto de Cañuelas, una cocinera olvidó la leche con azúcar en el fuego.

Según se cree, el dulce de leche nació durante una reunión entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle. Esta receta tradicional cremosa y gustosa solo lleva 4 ingredientes, aunque requiere de un poco de paciencia. Después, tendrás un postre para untar panes, rellenar tortas y alfajores, o para preparar otros postres.

El truco para esterilizar los frascos de conserva del dulce de leche es muy sencillo, se hace en el microondas y de una forma rápida.

Receta de dulce de leche: cómo esterilizar los frascos en el microondas

Los frascos para conservar dulce de leche o mermelada se pueden esterilizar en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional, ya que no son una conserva tan delicada.

El paso a paso para esterilizar los frascos en el microondas:

  1. Lava bien los frascos y sus tapas.
  2. Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
  3. Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
  4. Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
  5. Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar el dulce de leche con el frasco caliente. Si no es posible, el frasco y el dulce deben tener la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.

El dulce de leche casero dura alrededor de 15 días en la heladera.

El 74% del dulce de leche exportado se concentra en los países de la región y Chile se destaca como el principal destino.

Recetas: cómo se elabora el dulce de leche casero

  • 1 litro de leche
  • 350 gramos de azúcar
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Esencia de vainilla

Cómo preparar la receta del dulce de leche casero, paso a paso

  1. Primero, coloca la leche, el azúcar, el bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla en una olla a fuego medio. Calienta los ingredientes mientras remueves constantemente.
  2. Una vez que el azúcar se disuelva, baja el fuego a mínimo y remueve con una cuchara de madera cada cierto tiempo por aproximadamente 2 horas. No debe romper hervor.
  3. Si en algún momento la preparación hierve, retira del fuego mientras sigues revolviendo y, cuando logre bajar la temperatura, vuelve al fuego.
  4. Una vez que la preparación se vuelva más espesa, debes remover cosntantemente para que no se peque ni se formen grumos. Cuando tenga la consistencia similar a un postrecito, retira de la hornalla.
  5. Para finalizar, revuelve durante 10 minutos hasta que se enfríe y espese un poco más. Cuando ya esté frío, guarda el dulce de leche casero en frascos esterilizados y refrigera.
