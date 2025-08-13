Inicio Recetas Dulce
Cómo elaborar Dulce de batata casero: la receta de la abuela riquísima y con 5 ingredientes

Es un postre típico de Argentina. El dulce de batata tiene una de las recetas caseras más sencillas

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Receta del dulce de batata

Receta del dulce de batata, paso a paso. Foto: gentileza Cocineros argentinos.

El dulce de batata es una de las recetas típicas de la gastronomía argentina, paraguaya y uruguaya cuyo principal ingrediente es el camote o la batata, también conocida como boniato. Se trata de una preparación de molde sólida y de color anaranjado oscuro.

La receta del dulce de batata es una preparación culinaria que ha trascendido en la cocina de las abuelas. Muchas veces, se prepara con pedazos de chocolate o con cerezas y se puede usar en el postre vigilante (que lleva queso), en una pastafrola o en una torta de vainilla con chispas de chocolate. Además, es un ingrediente fundamental en las roscas de Pascuas.

batata3.JPG

Recetas: cómo preparar Dulce de batata casero

Ingredientes:

  • 500 gr. de batatas
  • 800 gr. de azúcar
  • 500 a 600 cc. de agua
  • 30/40 gr. de gelatina sin sabor
  • Esencia de vainilla, opcional

Para equilibrar el dulzor del dulce de batata, puedes agregar un chorrito de jugo de limón y una pizca de sal al almíbar.

Una vez lista la crema de batata, puedes sumar trocitos de chocolate y mezclar un poco para que quede un dulce marmolado.

batata2.JPG

Cómo preparar la receta de Dulce de batata, paso a paso

  1. Primero, en una olla con agua, hierve las batatas hasta que estén bien blandas y reserva.
  2. En una olla aparte, mezcla el agua con el azúcar y lleva al fuego. Cuando hierva y el azúcar se disuelva, suma la gelatina y mezcla rápidamente con ayuda de un batidor. Cocina durante 1 minuto más y deja enfriar.
  3. En una licuadora, licúa la batata cocida con el almíbar con gelatina hasta que la mezcla quede lisa y homogénea.
  4. Cubre un molde con papel film y vierte la preparación de batata. Deja enfriar en la heladera de 8 a 12 horas, hasta que el dulce de batata quede duro.
batata1.JPG

Recuerda que puedes hacer un dulce de batata con chocolate, incluyéndolo en la mezcla antes de reservarlo en la heladera.

