Cómo elaborar Dulce de batata casero: la receta de la abuela riquísima y con 5 ingredientes

500 gr. de batatas

800 gr. de azúcar

500 a 600 cc. de agua

30/40 gr. de gelatina sin sabor

Esencia de vainilla, opcional

Para equilibrar el dulzor del dulce de batata, puedes agregar un chorrito de jugo de limón y una pizca de sal al almíbar.

Una vez lista la crema de batata, puedes sumar trocitos de chocolate y mezclar un poco para que quede un dulce marmolado.

batata2.JPG

Cómo preparar la receta de Dulce de batata, paso a paso

Primero, en una olla con agua, hierve las batatas hasta que estén bien blandas y reserva. En una olla aparte, mezcla el agua con el azúcar y lleva al fuego. Cuando hierva y el azúcar se disuelva, suma la gelatina y mezcla rápidamente con ayuda de un batidor. Cocina durante 1 minuto más y deja enfriar. En una licuadora, licúa la batata cocida con el almíbar con gelatina hasta que la mezcla quede lisa y homogénea. Cubre un molde con papel film y vierte la preparación de batata. Deja enfriar en la heladera de 8 a 12 horas, hasta que el dulce de batata quede duro.

batata1.JPG

Recuerda que puedes hacer un dulce de batata con chocolate, incluyéndolo en la mezcla antes de reservarlo en la heladera.