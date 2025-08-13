Cómo recuperar un corpiño estirado: con un truco, un poco de hilo y ganas de crear

Dentro de la lista de trucos de casa se encuentran los de costura. Coser es una actividad con muchos beneficios para la salud, la economía del hogar y la moda circular o ecológica.
El corpiño es una prenda de ropa infaltable en todo armario y cajón. Con el paso del tiempo, los lavados y el uso frecuente, las tiras traseras del corpiño se estiran, dejando la espalda suelta.
No tienes que tirar a la basura los corpiños estirados. A continuación te explico cómo arreglar los tejidos estirados con un poco de hilo y una aguja. Un truco de costura en el hogar super efectivo.
Si estás arrancando con los arreglos de ropa en el hogar o quieres diseñar tus propias prendas, siempre es bueno tener a mano algún truco y recomendaciones expertas. Coser no es difícil, solo lleva tiempo y requiere de mucha paciencia.