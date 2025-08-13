Inicio Sociedad truco
Consejos de costura

Cómo recuperar un corpiño estirado: con un truco, un poco de hilo y ganas de crear

Mantener la ropa interior limpia y es perfecto estado es muy importante. Con un truco puedes arreglar tus viejos corpiños con la espalda estirada y suelta

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Los trucos de costura son perfectos para aprovechar viejas telas

Un truco casero es una herramienta, técnica, lista de recomendaciones o procedimiento que permite limpiar o arreglar objetos en el hogar.

Dentro de la lista de trucos de casa se encuentran los de costura. Coser es una actividad con muchos beneficios para la salud, la economía del hogar y la moda circular o ecológica.

coser con máquina
La costura mejora la motricidad, la paciencia y la tolerancia a la frustraci&oacute;n

Truco de de costura en el hogar: te explico cómo arreglar un corpiño estirado con un poco de hilo

El corpiño es una prenda de ropa infaltable en todo armario y cajón. Con el paso del tiempo, los lavados y el uso frecuente, las tiras traseras del corpiño se estiran, dejando la espalda suelta.

No tienes que tirar a la basura los corpiños estirados. A continuación te explico cómo arreglar los tejidos estirados con un poco de hilo y una aguja. Un truco de costura en el hogar super efectivo.

arreglar corpiño de tela
Puedes realizar el truco de ambos lados para que quede m&aacute;s parejo

  1. Para comenzar con este truco de costura vas a tener que enhebrar la aguja con bastante hilo doble del color del corpiño.
  2. Comienza a realizar una costura recta, colocando primero la aguja en la pare superior derecha, luego marca la costura en frente a un centímetro de distancia. Realiza este dibujo recto de un extremo a otro hasta tener una costura similar a una escalera.
  3. Tira del hilo para ajustar las puntadas, tal como se ve en la imágen. De esta manera, la espalda del corpiño se achica y puedes seguir utilizando la prenda de ropa por un tiempo más.

5 consejos para comenzar a coser en el hogar: perfectos para principiantes

Si estás arrancando con los arreglos de ropa en el hogar o quieres diseñar tus propias prendas, siempre es bueno tener a mano algún truco y recomendaciones expertas. Coser no es difícil, solo lleva tiempo y requiere de mucha paciencia.

materiales de costura
Utiliza siempre materiales de buena calidad

  1. Planifica bien tus objetivos y proyectos antes de empezar a cortar. La planificación vas desde la elección de la tela hasta la toma de medidas.
  2. Utiliza tutoriales y videos para realizar los proyectos de ropa y accesorios en el hogar.
  3. Realiza moldes de papel con las medidas de la prenda para cortarla bien y sin errores.
  4. Ten a mano todos los materiales y utensilios que vas a necesitar, como hilos, agujas, tijeras, pinzas para descoser y alfileres para marcar las telas.
  5. Lava las telas antes de comenzar a coser o al menos remójalas en agua. Muchos tejidos de algodón se achican cuando se mojan por primera vez. Por lo tanto, es mejor realizar la prenda de ropa con la tela ya reducida y evitar malos ratos.

