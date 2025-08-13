Cómo recuperar un corpiño estirado: con un truco, un poco de hilo y ganas de crear

Dentro de la lista de trucos de casa se encuentran los de costura. Coser es una actividad con muchos beneficios para la salud, la economía del hogar y la moda circular o ecológica.

coser con máquina La costura mejora la motricidad, la paciencia y la tolerancia a la frustración

Truco de de costura en el hogar: te explico cómo arreglar un corpiño estirado con un poco de hilo

El corpiño es una prenda de ropa infaltable en todo armario y cajón. Con el paso del tiempo, los lavados y el uso frecuente, las tiras traseras del corpiño se estiran, dejando la espalda suelta.