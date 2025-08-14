Qué tan potente es la tierra de diatomeas para eliminar garrapatas de casa, según expertos

Respecto al uso de la tierra de diatomeas para eliminar garrapatas, los especialistas señalan que no se trata de un truco efectivo. La explicación radica en que este método funciona con insectos que se desplazan por espacios secos y con polvo, tales como las cucarachas que se ocultan en el hueco de una pared o las hormigas que están detrás de los zócalos.

tierra de diatomeas Descubre qué sucede si utilizas tierra de diatomeas para eliminar garrapatas.

Más allá de que la tierra de diatomeas sí elimine garrapatas, es necesario que estos parásitos pasen por sobre ella. Y bien sabemos que estos succionadores de sangre están, generalmente, sobre el pelaje de la mascota, por lo que hay muy pocas chances de que esté en contacto con la tierra de diatomeas. Además, tarda algunos días en hacer efecto.

Por otro lado, si espolvoreamos este ingrediente de jardinería en el exterior, el viento lo volará y, en caso de que llueva, la tierra de diatomeas quedará húmeda y no tendrá efecto alguno sobre las garrapatas.

garrapatas Expertos no recomiendan repeler garrapatas con tierra de diatomeas.

Ante este marco, los profesionales recomiendan revisar constantemente a las mascotas para ver si hay garrapatas en su pelaje. Además, puedes llamar a un profesional para que fumigue tu hogar si así erradicar a los parásitos para siempre.

En caso de que desees implementar trucos caseros, puedes colocar macetas con plantas aromáticas como la albahaca y el romero, ya que con su olor mantendrá a los parásitos lejos.