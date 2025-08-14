Inicio Sociedad Garrapata
Qué tan potente es la tierra de diatomeas para eliminar garrapatas de casa, según expertos

La tierra de diatomeas es un truco popular al momento de eliminar garrapatas. Sin embargo, no es tan efectivo como parece

Por Walter Vasquez [email protected]
Por estas razones no debes usar tierra de diatomeas para eliminar garrapatas. 

Aunque las garrapatas representan una plaga peligrosa para las mascotas, también es cierto que estos parásitos pueden atentar contra el bienestar de las personas. Por lo tanto, resulta de vital importancia eliminarlas. Un método de los más populares es el uso de la tierra de diatomeas, aunque no es un truco recomendado por expertos.

Adiós garrapatas: ¿Qué tan efectivo es el truco con tierra de diatomeas?

De acuerdo a lo que informan especialistas, si tienes una plaga de garrapatas en casa y estás pensando en utilizar tierra de diatomeas para eliminarla, deberás tener cuidado con este truco ya que no es tan efectivo como parece.

Por si no lo sabías, la tierra de diatomeas es una roca sedimentaria blanda que se encuentra en la naturaleza y que generalmente se utiliza en distintas tareas de jardinería, especialmente para proteger a las plantas del ataque de distintas plagas.

Respecto al uso de la tierra de diatomeas para eliminar garrapatas, los especialistas señalan que no se trata de un truco efectivo. La explicación radica en que este método funciona con insectos que se desplazan por espacios secos y con polvo, tales como las cucarachas que se ocultan en el hueco de una pared o las hormigas que están detrás de los zócalos.

Descubre qué sucede si utilizas tierra de diatomeas para eliminar garrapatas.

Más allá de que la tierra de diatomeas sí elimine garrapatas, es necesario que estos parásitos pasen por sobre ella. Y bien sabemos que estos succionadores de sangre están, generalmente, sobre el pelaje de la mascota, por lo que hay muy pocas chances de que esté en contacto con la tierra de diatomeas. Además, tarda algunos días en hacer efecto.

Por otro lado, si espolvoreamos este ingrediente de jardinería en el exterior, el viento lo volará y, en caso de que llueva, la tierra de diatomeas quedará húmeda y no tendrá efecto alguno sobre las garrapatas.

Expertos no recomiendan repeler garrapatas con tierra de diatomeas.

Ante este marco, los profesionales recomiendan revisar constantemente a las mascotas para ver si hay garrapatas en su pelaje. Además, puedes llamar a un profesional para que fumigue tu hogar si así erradicar a los parásitos para siempre.

En caso de que desees implementar trucos caseros, puedes colocar macetas con plantas aromáticas como la albahaca y el romero, ya que con su olor mantendrá a los parásitos lejos.

