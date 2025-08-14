¿Qué puedo hacer cuando las bombachas se estiran?: un truco de costura facilísimo

También existen trucos un poco más creativos y relacionados con lo artístico. Un ejemplo de ello son los trucos de costura artesanal, muy útiles para arreglar un pantalón, una remera e incluso unas bombachas con un poco de hilo y sin gastar un centavo.
Coser tus propias prendas en casa es una excelente manera de reutilizar la ropa vieja que tienes guardada en el armario, diseñar moldes y modelos desde cero o arreglar pequeños detalles de la ropa, como un botón o cierre descosido. Arreglar ropa es beneficioso para la economía de la casa y para el medioambiente.
Hoy te voy a compartir un pequeño truco de costura en casa perfecto para reutilizar y alargar la vida útil de las bombachas de tela estiradas. A veces las bombachas están impecables, pero con el elástico gastado, esto no tiene que ser motivo de descarte.
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar un poco de hilo del color de las bombachas, agujas y un elástico de algodón.
Asegúrate que el elástico nuevo sea más chico que el diámetro de la bombacha para que ajuste bien y, en lo posible, que sea de algodón para que no irrite tu piel.
Siempre se recomienda lavar las bombachas a mano y no en el lavarropas. El lavarropas no refriega la parte de la bombacha que está en contacto constante con tus partes intimas.
Lo mejor es colocar las bombachas en remojo con un poco de jabón líquido y refregar bien con tus manos para retirar toda la suciedad. Seca tus bombachas al aire libre y no las guardes húmedas jamás. La humedad puede dañar la tela y favorecer el desarrollo de organismos.