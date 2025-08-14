¿Qué puedo hacer cuando las bombachas se estiran?: un truco de costura facilísimo

materiales de costura Siempre ten a mano unas tijeras afiladas, hilo blanco y agujas de diferentes medidas

Hoy te voy a compartir un pequeño truco de costura en casa perfecto para reutilizar y alargar la vida útil de las bombachas de tela estiradas. A veces las bombachas están impecables, pero con el elástico gastado, esto no tiene que ser motivo de descarte.

Paso a paso: cómo recuperar las bombachas estiradas gracias a un truco de costura

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar un poco de hilo del color de las bombachas, agujas y un elástico de algodón.

Asegúrate que el elástico nuevo sea más chico que el diámetro de la bombacha para que ajuste bien y, en lo posible, que sea de algodón para que no irrite tu piel.

bombachas Utiliza bombachas de algodón y con elásticos cómodos

Para comenzar con este truco de casa vas a tener que descoser el viejo elástico, en el caso de que esté visible. Coloca el nuevo elástico en el borde de las bombachas, asegura con alfileres y comienza a coser poco a poco y con cuidado para que no se salga de la tela. De esta manera puedes recuperar sus viejas bombachas y darles una nueva vida.

¿Cuál es la forma correcta de lavar las bombachas para mantenerlas impecables?

Siempre se recomienda lavar las bombachas a mano y no en el lavarropas. El lavarropas no refriega la parte de la bombacha que está en contacto constante con tus partes intimas.

bombachas limpias Cambia tus bombachas cada cierto tiempo o cuando empiecen a gastarse

Lo mejor es colocar las bombachas en remojo con un poco de jabón líquido y refregar bien con tus manos para retirar toda la suciedad. Seca tus bombachas al aire libre y no las guardes húmedas jamás. La humedad puede dañar la tela y favorecer el desarrollo de organismos.