El truco único para elaborar barniz casero para tus manualidades sin gastar una fortuna

barniz El barniz le da una capa resistente a tus muebles. Imagen: Freepik

Truco casero para preparar barniz

No hace falta que compres barniz en la tienda, ya que puedes prepararlo en casa. Para eso necesitarás la lista de ingredientes que sale a continuación:

Cola blanca para madera.

Alcohol sanitario del 96º.

Agua.

Frasco de vidrio.

Esta receta parece extraña, pero de todas formas sirve para la elaboración de barniz casero. Para comenzar tienes que verter un poco de agua en el frasco de vidrio, luego agregas la cola blanca, mientras remueves con una cuchara o un palito de madera.

Agrega un chorrito de alcohol a la preparación y continúa removiendo. Vierte un poco más de cola hasta que conseguir que la mezcla quede homogénea, es decir que todos los ingredientes se hayan mezclado y disuelto por completo.

cola blanca y alcohol Para este truco necesitas cola blanca, agua y alcohol del 96º. Imagen: Redacción Diario Uno

No hace falta dejar reposar la mezcla, puedes usarla una vez que termines de mezclar. Eso sí, cuando la dejes reposando la cola se irá al fondo del frasco de vidrio, así que cada vez que la uses tendrás que remover para que se disuelva bien.

Cabe destacar que esta receta para hacer barniz casero no tiene cantidades exactas, ya que depende de la calidad de la cola blanca. Algunas marcas son más espesas, mientras que otras son más líquidas, así que tienes que ir probando hasta encontrar la consistencia deseada para tu manualidad.