El truco infalible para pintar tus piezas de cerámica sin que queden rayadas

Si te encuentras sumergido en el mundo de las manualidades, tienes que aprender este sencillo truco para mejorar la técnica de pintura en cerámica

Paula García
El truco definitivo para pintar sobre cerámica. Imagen: Freepik

En el caso de que seas de las personas que disfruta hacer una actividad creativa y relajante, la cerámica puede ser una manualidad interesante. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas técnicas para que las piezas salgan tal como lo deseas. A continuación, te compartimos un truco esencial para evitar que las piezas queden rayadas al pintar.

La cerámica se ha vuelto una de las actividades más populares del momento y es porque las personas buscan un pasatiempo para alejarse de la tecnología y sumergirse en algo diferente. El arte, y las manualidades resultan terapéuticos, relajantes, además de que favorecen el bienestar mental y la creatividad.

En esta instancia, compartimos algunos secretos para quienes se adentran en este nuevo pasatiempo. A partir de estos consejos, podrás disfrutar de la satisfacción de crear piezas de cerámica bellamente pintadas y libres de rayaduras.

Truco para pintar sobre cerámica

Una vez realizadas las piezas, y antes de comenzar a pintar, es importante asegurarse de que la cerámica esté completamente limpia. Además, hay que tener en cuenta que si la pieza tiene textura o irregularidades, lo más probable es que se acentúen con la pintura.

Puedes hacer jarrones, tazas, floreros, platos y un sinfín de piezas de cerámica. Imagen: Freepik

Otro detalle para tener en cuenta es utilizar las herramientas adecuadas. Hay que escoger pinceles suaves y uniformes. El tamaño del pincel depende de lo que quieras pintar. Asimismo, la forma del pincel puede influir en la marca que dejará. Si estás intentando lograr fondos homogéneos hay que elegir pinceles planos o pinceletas, y reservar los redondos para las figuras.

Técnicas de pintura

Aplica la pintura en capas finas y uniformes. Las capas gruesas tienden a mostrar más las rayaduras y pueden tardar más en secar.

Al pintar, utiliza movimientos largos y constantes en una sola dirección, y que acompañe la forma de la pieza. Evita movimientos bruscos o cambios de dirección, ya que pueden dejar marcas visibles en la pintura.

La cerámica es una actividad recreativa. Imagen: Freepik

Otra de las cuestiones a las que deberías poner atención es a la consistencia de la pintura. Prueba la acuarela o el pigmento en una paleta, y si al diluir queda muy espesa, diluye con agua para que la aplicación sea suave.

Por último, entre capa y capa de pintura, deja secar cada capa antes de aplicar la siguiente, si quieres que la pieza se vea prolija y sin marcas. Cuando la cerámica esté completamente seca, manipula con cuidado, evitando fricciones y golpes que puedan dañar la superficie pintada hasta que ya este esmaltada y horneada.

