Por qué hay que poner vinagre y pimientos en una olla: ¿qué significa?

Cuando aparecen los problemas en la cocina o el hogar en general, siempre pensamos en dos productos o héroes naturales: vinagre y jugo de limón. Este primer ingrediente es muy versátil y seguro para limpiar, cocinar y desinfectar superficies.
Cuando aparecen los problemas en la cocina o el hogar en general, siempre pensamos en dos productos o héroes naturales: vinagre y jugo de limón. Este primer ingrediente es muy versátil y seguro para limpiar, cocinar y desinfectar superficies.
Hoy te voy a contar qué significa el truco del vinagre en la olla con pimientos y por qué deberías probarlo. Esta técnica se usa mucho en la cocina y en las recetas de alimentos salados. Toma nota y presta mucha atención.
El vinagre es un ingrediente clave en la cocina, siempre y cuando se trate de vinagre fermentado apto para consumo. Siempre que buscamos mejorar el sabor de alguna receta, la textura de algunos alimentos o la cocción de ciertas carnes, podemos probar con un poco de vinagre.
El truco del vinagre en la olla con pimientos es una técnica que se utiliza en el mundo de la cocina para romper las fibras de la hortaliza y ablandar el producto. No solo los pimientos, todas las verduras se pueden marinar con un poco de vinagre y especias antes de cocinarse.
Marinar pimientos en vinagre es una excelente opción. El ácido del vinagre permite que los pimientos absorban mejor los sabores, queden tiernos, más ricos y menos fibrosos.
Para realizar este truco de cocina solo basta con poner en un recipiente u olla partes iguales de vinagre y aceite con algunas hierbas. Marina los pimientos con junto con las verduras que desees cocinar y deja que actúe durante media hora.
También puedes utilizar vinagre de alcohol o de manzana para cocinar papas, batatas, garbanzos, huevos, pastas y todo tipo de carnes. Es un complemento perfecto para la comida y tu cocina.