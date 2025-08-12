Por qué hay que poner vinagre y pimientos en una olla: ¿qué significa?

El truco del vinagre en la olla con pimientos es una técnica que se utiliza en el mundo de la cocina para romper las fibras de la hortaliza y ablandar el producto. No solo los pimientos, todas las verduras se pueden marinar con un poco de vinagre y especias antes de cocinarse.

vinagre y pimientos El vinagre se fabrica a partir del fermento natural de vegetales y legumbres

Marinar pimientos en vinagre es una excelente opción. El ácido del vinagre permite que los pimientos absorban mejor los sabores, queden tiernos, más ricos y menos fibrosos.

Para realizar este truco de cocina solo basta con poner en un recipiente u olla partes iguales de vinagre y aceite con algunas hierbas. Marina los pimientos con junto con las verduras que desees cocinar y deja que actúe durante media hora.

También puedes utilizar vinagre de alcohol o de manzana para cocinar papas, batatas, garbanzos, huevos, pastas y todo tipo de carnes. Es un complemento perfecto para la comida y tu cocina.

Otros usos sorprendentes del vinagre en el hogar

vinagre de manzana Puedes usar vinagre de manzana, alcohol o vino