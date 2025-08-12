Por qué hay que poner un chorro de vinagre en la palta cortada: ¿qué significa?

En la cocina hay dos cosas que nunca pueden faltar: el vinagre de alcohol y el jugo de limón. Ambos ingredientes se suelen utilizar para limpiar superficies, manchas y pegotes y, además, son ideales para condimentar ensaladas frescas.
En la cocina hay dos cosas que nunca pueden faltar: el vinagre de alcohol y el jugo de limón. Ambos ingredientes se suelen utilizar para limpiar superficies, manchas y pegotes y, además, son ideales para condimentar ensaladas frescas.
En esta ocasión te voy a compartir un pequeño secreto o técnica de gastronomía con vinagre blanco y palta. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa este truco y cómo puedes ponerlo en práctica.
El vinagre se utiliza principalmente para cocinar, siempre que sea vinagre apto para consumo. Existe otro tipo de vinagre destilado de limpieza que es mucho más ácido y elimina mejor el sarro y grasa de las superficies. Sin embargo, el de alimentos también sirve para limpiar.
El vinagre es un líquido ácido que se obtiene al fermentar frutas y legumbres con cierta exposición al aire. Este producto se descubrió accidentalmente cuando se fermentaba vino y entró oxigeno en el barril, dando como resultado ácido acético y un sabor intenso.
La palta es un alimento super rico, nutritivo y versátil. Probablemente el único contra de esta fruta (si, la palta es una fruta), es que se oxida muy rápido una vez abierta.
Cuando dejamos media palta en la heladera, al descubierto y por algunas horas, se forma una capa marrón asquerosa que no es peligrosa para la salud, pero resulta poco apetitosa.
El vinagre puede solucionar y prevenir este problema. Al igual que el jugo de limón el vinagre retarda y evita la oxidación de la palta. Cuando no tienes limón, puedes rociar la mitad de la palta con vinagre blanco de vino o vinagre de manzana y mantener la fruta en la heladera durante más tiempo.
También puedes sumergir en vinagre la mitad de la palta que deseas guardar. Cúbrela con una bolsa o papel film bien pegado a la pulpa y guárdala en la heladera el tiempo que necesites.