Por qué hay que poner un chorro de vinagre en la palta cortada: ¿qué significa?

Vinagre y palta son una combinación muy interesante y poco conocida. Existe un truco de cocina perfecto para aprovechar todas las propiedades de este ácido si

Isabella Brosio
Una técnica de cocina con vinagre que seguro no conocías

En la cocina hay dos cosas que nunca pueden faltar: el vinagre de alcohol y el jugo de limón. Ambos ingredientes se suelen utilizar para limpiar superficies, manchas y pegotes y, además, son ideales para condimentar ensaladas frescas.

En esta ocasión te voy a compartir un pequeño secreto o técnica de gastronomía con vinagre blanco y palta. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa este truco y cómo puedes ponerlo en práctica.

El vinagre más neutro y suave es el blanco y el de manzana

El vinagre se utiliza principalmente para cocinar, siempre que sea vinagre apto para consumo. Existe otro tipo de vinagre destilado de limpieza que es mucho más ácido y elimina mejor el sarro y grasa de las superficies. Sin embargo, el de alimentos también sirve para limpiar.

El vinagre es un líquido ácido que se obtiene al fermentar frutas y legumbres con cierta exposición al aire. Este producto se descubrió accidentalmente cuando se fermentaba vino y entró oxigeno en el barril, dando como resultado ácido acético y un sabor intenso.

Por qué debería rociar vinagre en las paltas: ¿qué significa?

La palta es un alimento super rico, nutritivo y versátil. Probablemente el único contra de esta fruta (si, la palta es una fruta), es que se oxida muy rápido una vez abierta.

Cuando dejamos media palta en la heladera, al descubierto y por algunas horas, se forma una capa marrón asquerosa que no es peligrosa para la salud, pero resulta poco apetitosa.

Este truco también sirve para otras frutas que se oxidan, como la manzana o la pera

El vinagre puede solucionar y prevenir este problema. Al igual que el jugo de limón el vinagre retarda y evita la oxidación de la palta. Cuando no tienes limón, puedes rociar la mitad de la palta con vinagre blanco de vino o vinagre de manzana y mantener la fruta en la heladera durante más tiempo.

También puedes sumergir en vinagre la mitad de la palta que deseas guardar. Cúbrela con una bolsa o papel film bien pegado a la pulpa y guárdala en la heladera el tiempo que necesites.

Con o sin vinagre: ¿cuáles son los beneficios de la palta para la salud?

La palta se puede comer sola, en salsas, rellenos y mayonesas

  • La palta es un alimento rico en nutrientes beneficiosos para la salud ocular.
  • Consumir palta a diario ayuda a controlar el peso corporal, mejora el estado de animo y proporciona energía al organismo.
  • Es un alimento muy bueno para el corazón el cerebro y los huesos.
  • La palta mejora la digestión, ayuda a regular el azúcar en sangre y proporciona nutrientes que fortalecen los tejidos de la piel.

