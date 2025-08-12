Por qué hay que poner un chorro de vinagre en la palta cortada: ¿qué significa?

El vinagre es un líquido ácido que se obtiene al fermentar frutas y legumbres con cierta exposición al aire. Este producto se descubrió accidentalmente cuando se fermentaba vino y entró oxigeno en el barril, dando como resultado ácido acético y un sabor intenso.

Por qué debería rociar vinagre en las paltas: ¿qué significa?

La palta es un alimento super rico, nutritivo y versátil. Probablemente el único contra de esta fruta (si, la palta es una fruta), es que se oxida muy rápido una vez abierta.

Cuando dejamos media palta en la heladera, al descubierto y por algunas horas, se forma una capa marrón asquerosa que no es peligrosa para la salud, pero resulta poco apetitosa.

palta y vinagre Este truco también sirve para otras frutas que se oxidan, como la manzana o la pera

El vinagre puede solucionar y prevenir este problema. Al igual que el jugo de limón el vinagre retarda y evita la oxidación de la palta. Cuando no tienes limón, puedes rociar la mitad de la palta con vinagre blanco de vino o vinagre de manzana y mantener la fruta en la heladera durante más tiempo.

También puedes sumergir en vinagre la mitad de la palta que deseas guardar. Cúbrela con una bolsa o papel film bien pegado a la pulpa y guárdala en la heladera el tiempo que necesites.

Con o sin vinagre: ¿cuáles son los beneficios de la palta para la salud?

paltas La palta se puede comer sola, en salsas, rellenos y mayonesas