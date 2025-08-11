Inicio Sociedad vinagre
Desinfecta las alfombras del baño usando un poco de vinagre: barato, fácil y efectivo

Las alfombras del baño son un rejunte de humedad, mugre y microorganismos. Con un truco muy simple y un chorro de vinagre puedes limpiarlas en profundidad

Un truco perfecto para mantener el baño limpio y seguro

El vinagre es un producto muy popular en el mundo de la cocina y en el universo de los trucos caseros de limpieza. Existen dos tipos de vinagres que se diferencian por su contenido ácido y su modo de preparación: el vinagre de alimentos y el de limpieza. Sin embargo, ambos sirven para limpiar el baño.

Uno de los ambientes del hogar que junta más mugre, gérmenes y plagas pequeñas, es el baño. En el baño podemos encontrar desde olores horribles, hasta bacterias, virus, hongos y acumulación de minerales como el sarro.

alfombra en el baño
Existen alfombras que no juntan humedad y se secan muy rápido

Cuando limpiamos el baño con vinagre u otros productos, siempre nos concentramos en los elementos más funcionales, como el lavamanos, el inodoro y la ducha. Pero, otras partes del baño también están llenas de microorganismos que pueden ser peligrosos para la salud si no se eliminan a tiempo.

Cómo limpiar las alfombras del baño usando un chorro de vinagre

La alfombra del baño es uno de estos objetos sucios e ideales para que los gérmenes se hagan un festín. Cuando las alfombras de baño son de peluche o materiales de algodón calados, es mucho más probable que la humedad se quede estancada y se formen caldos de cultivo para virus, hongos y bacterias.

El vinagre puede eliminar algunos de estos organismos, y no todos. Esto es muy importante para evitar el uso de vinagre cuando se busca quitar bacterias o virus determinados que son resistentes al ácido de este producto.

vinagre en alfombra de baño
Los trucos caseros son soluciones baratas, simples y rápidas para los problemas hogareños

Para realizar el truco del vinagre en las alfombras del baño, solo vas a necesitar un recipiente pulverizador, agua y vinagre de alcohol. Además, es importante ventilar bien el baño y secar las alfombras luego de tomar una ducha para evitar la formación de cualquier patógeno.

  1. Para comenzar con el truco, prepara una solución de vinagre y agua en el recipiente pulverizador con partes iguales de cada ingrediente.
  2. Pulveriza bien las alfombras del baño y déjalas secar en un ambiente bien ventilado y con corriente de aire. También puedes espolvorear un poco de bicarbonato para absorber el exceso de humedad de la alfombra.

Gracias a este truco casero, las alfombras de tu baño ya no tendrán mal olor, humedad ni hongos peligrosos y asquerosos. Muy fácil y rápido.

3 consejos importantes a tener en cuenta antes de limpiar con vinagre

limpiar con vinagre
Nunca utilices vinagre de limpieza en la cocina o en la preparación de alimentos

  • Si vas a usar vinagre para limpiar el hogar o realizar algún truco, siempre es importante leer las etiquetas y rebajar el ingrediente con agua.
  • Nunca limpies pantallas digitales con vinagre.
  • Ten cuidado al mezclar ingredientes. El vinagre se lleva bien con el limón y en bajas cantidades con el bicarbonato, pero nunca debes mezclar nada con lavandina ni cloro.

