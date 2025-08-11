Desinfecta las alfombras del baño usando un poco de vinagre: barato, fácil y efectivo

Cómo limpiar las alfombras del baño usando un chorro de vinagre

La alfombra del baño es uno de estos objetos sucios e ideales para que los gérmenes se hagan un festín. Cuando las alfombras de baño son de peluche o materiales de algodón calados, es mucho más probable que la humedad se quede estancada y se formen caldos de cultivo para virus, hongos y bacterias.

El vinagre puede eliminar algunos de estos organismos, y no todos. Esto es muy importante para evitar el uso de vinagre cuando se busca quitar bacterias o virus determinados que son resistentes al ácido de este producto.

vinagre en alfombra de baño Los trucos caseros son soluciones baratas, simples y rápidas para los problemas hogareños

Para realizar el truco del vinagre en las alfombras del baño, solo vas a necesitar un recipiente pulverizador, agua y vinagre de alcohol. Además, es importante ventilar bien el baño y secar las alfombras luego de tomar una ducha para evitar la formación de cualquier patógeno.

Para comenzar con el truco, prepara una solución de vinagre y agua en el recipiente pulverizador con partes iguales de cada ingrediente. Pulveriza bien las alfombras del baño y déjalas secar en un ambiente bien ventilado y con corriente de aire. También puedes espolvorear un poco de bicarbonato para absorber el exceso de humedad de la alfombra.

Gracias a este truco casero, las alfombras de tu baño ya no tendrán mal olor, humedad ni hongos peligrosos y asquerosos. Muy fácil y rápido.

3 consejos importantes a tener en cuenta antes de limpiar con vinagre

limpiar con vinagre Nunca utilices vinagre de limpieza en la cocina o en la preparación de alimentos