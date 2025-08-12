Inicio Sociedad bolsas
Bolsas de tela para colocar la basura en el auto: un truco de costura muy ingenioso

Cuando el auto se empieza a llenar de mugre, papeles, envoltorios de comida y todo tipo de basura, puedes colocar bolsas de tela para mantener el orden

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
La costura potencia la creatividad

Existen bolsas para todo: de compras, de basura, bolsos para lleva accesorios, carteras y mochilas. Siempre que las bolsas sean para trasladar o juntar basura, es bueno optar por una opción ecológica de tela. Hoy te voy a compartir un truco de costura facilísimo para fabricar bolsas de tela para la basura del auto.

El auto, para muchas personas, es un segundo hogar en el que pasan mucho tiempo. Tener y mantener el auto limpio y ordenado por dentro no es tarea fácil.

papeles de basura
Tener el auto lleno de basura no es para nada agradable

Las bolsas de tela son una excelente opción para colocar los papeles sucios o los empaques de comida en el auto sin llenar todo de mugre.

Una vez que llegas a casa simplemente debes retirar los papeles de la bolsa y volverla a colocar en el auto. Toma nota y presta atención a este truco de costura sencillo.

Cómo realizar bolsas de tela para colocar la basura en el auto: un truco muy necesario

Un truco de costura es una técnica o herramienta artesanal con las puedes crear prendas de ropa complejas, refaccionar ropa vieja, reutilizar retazos y fabricar todo tipo de accesorios. Existe un truco para cada asunto de hilos y, en general, suelen ser muy económicos y simples.

tela impermeable
La tela impermeable es m&aacute;s limpia y f&aacute;cil de coser

Para realizar este truco de costura vas a necesitar unos cuantos materiales y muchas ganas de crear. Lo ideal es hacer las bolsas de residuos para el auto de alguna tela impermeable y resistente para poder limpiarla más rápido y mantener el interior del auto siempre limpio.

Aquí te dejo el paso a paso de este truco de costura para el auto y un tutorial para que puedas seguirlo aún mejor. Necesitarás: un rectángulo de tela de 15 cm de ancho por 18 de alto y una pieza de la misma tela de 30 cm de alto por 15 cm de ancho. Además, vas a necesitar hilo, aguja y tijeras.

Paso a paso: cómo coser tus bolsas de tela para colocar la basura del auto

bolsa de tela para el auto
Un truco de costura ecol&oacute;gico y sencillo

Un truco de costura ecológico y sencillo

  1. Antes de comenzar realiza un surfilado en todos los bordes de la tela y corta un ovalo en la parte superior del rectángulo de tela más grande. Este corte es para colgar la bolsa una vez terminada.
  2. Enfrenta el derecho de la tela más pequeña con el derecho de la tela más grande, colocando los bordes de 15 cm juntos, dejando el que tiene el ovalo libre.
  3. Cose la parte de abajo y los costados de la bolsa. Tiene que quedar un hueco para colocar la basura en el auto. Voltea la bolsa y ya puedes colocarla en el auto.

