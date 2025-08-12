Bolsas de tela para colocar la basura en el auto: un truco de costura muy ingenioso

Una vez que llegas a casa simplemente debes retirar los papeles de la bolsa y volverla a colocar en el auto. Toma nota y presta atención a este truco de costura sencillo.

Cómo realizar bolsas de tela para colocar la basura en el auto: un truco muy necesario

Un truco de costura es una técnica o herramienta artesanal con las puedes crear prendas de ropa complejas, refaccionar ropa vieja, reutilizar retazos y fabricar todo tipo de accesorios. Existe un truco para cada asunto de hilos y, en general, suelen ser muy económicos y simples.

tela impermeable La tela impermeable es más limpia y fácil de coser

Para realizar este truco de costura vas a necesitar unos cuantos materiales y muchas ganas de crear. Lo ideal es hacer las bolsas de residuos para el auto de alguna tela impermeable y resistente para poder limpiarla más rápido y mantener el interior del auto siempre limpio.

Aquí te dejo el paso a paso de este truco de costura para el auto y un tutorial para que puedas seguirlo aún mejor. Necesitarás: un rectángulo de tela de 15 cm de ancho por 18 de alto y una pieza de la misma tela de 30 cm de alto por 15 cm de ancho. Además, vas a necesitar hilo, aguja y tijeras.

Paso a paso: cómo coser tus bolsas de tela para colocar la basura del auto

bolsa de tela para el auto Un truco de costura ecológico y sencillo