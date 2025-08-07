Crea tus propias fundas de de tela en casa para colocar las bolsas de basura: gracias a un truco

costura Antes de usar una máquina, aprende a manipular la costura a mano

Si recién estás incursionado en el mundo de los hilos, este proyecto es perfecto para ti. Si bien la costura no es compleja, requiere de mucha paciencia, tolerancia a la frustración y concentración. Siempre es bueno arrancar desde lo más simple hasta crear prendas elaboradas.

Truco de costura en casa: te explico cómo fabricar fundas para bolsas de basura

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: un trozo de tela de 55 centímetros de alto por 55 de ancho (puede ser un retazo viejo), hilo del color de la tela, tijeras, aguja y dos elásticos de 15 centímetros aproximadamente.

pasos para hacer una bolsa de tela

Coloca la tela sobre la mesa de trabajo con el revés hacia arriba. Realiza dos dobladillos enfrentados en el alto de tela, de más o menos 3 centímetros. Dobla la tela por la mitad, dejando los dobladillos en las partes superiores del cilindro y con las puntas descubiertas para poder colocar el elástico. Realiza una costura recta del lado del revés para formal el cilindro y añade una pequeña tira de tela en uno de los círculos de las puntas para poder colgar la funda una vez que las bolsas estén dentro. Introduce los elásticos en cada dobladillo y ajusta bien. Realiza un nudo y cose a mano las aberturas. Ahora solo basta con colocar las bolsas de basura o compras dentro y colgarla en el lugar que prefieras de la casa. Un truco super fácil y útil.

¿Cómo puedo empezar a coser dese cero en casa si no tengo experiencia?

Prepara un costurero con los elementos básicos como tijeras, hilos, agujas y regla

Si recién estás empezando a coser o tienes ganas de aprender algunos trucos de costura básica en casa, lo mejor es arrancar por arreglos de ropa simples, como ruedos en pantalones.

Utiliza materiales de calidad, telas aptas para cada tipo de diseño, busca algún truco o tutorial para realizar los proyectos, y cose siempre con tranquilidad y paciencia.