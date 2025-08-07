Crea tus propias fundas de de tela en casa para colocar las bolsas de basura: gracias a un truco

Hoy te voy a compartir un truco de costura muy sencillo para fabricar tus propias fundas de tela en casa, perfectas para guardar las bolsas de basura.
Normalmente acumulamos bolsas de basura o bolsas para hacer las compras y las guardamos en cualquier parte de la casa. Este tipo de objetos arruinan la imagen general del hogar, la cocina, da un aspecto desordenado y encima las perdemos todo el tiempo.
Si recién estás incursionado en el mundo de los hilos, este proyecto es perfecto para ti. Si bien la costura no es compleja, requiere de mucha paciencia, tolerancia a la frustración y concentración. Siempre es bueno arrancar desde lo más simple hasta crear prendas elaboradas.
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: un trozo de tela de 55 centímetros de alto por 55 de ancho (puede ser un retazo viejo), hilo del color de la tela, tijeras, aguja y dos elásticos de 15 centímetros aproximadamente.
Si recién estás empezando a coser o tienes ganas de aprender algunos trucos de costura básica en casa, lo mejor es arrancar por arreglos de ropa simples, como ruedos en pantalones.
Utiliza materiales de calidad, telas aptas para cada tipo de diseño, busca algún truco o tutorial para realizar los proyectos, y cose siempre con tranquilidad y paciencia.