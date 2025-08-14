Inicio Sociedad truco
No sufras en el paseo: el truco para evitar que tu perro tire de la correa

El paseo con tu perro puede tornarse problemático por varios motivos, aunque con este sencillo truco seguramente lo disfrutarás

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio
Si un perro acumula demasiada energía

El paseo con tu perro es una de las tareas exigidas y recomendadas para lograr el bienestar emocional y físico del animal, sin embargo, para muchos puede ser una tortura. Sin embargo, hay un truco desconocido por muchos, que logra que esto último no ocurra.

Generalmente, el paseo con tu perro puede desvirtuarse por problemas de comportamiento de la mascota, o percances con algún otro animal.

Pasear a tu mascota a veces puede tener sus dificultades, aunque un truco puede solucionar el problema

El truco para evitar problemas en el paseo con tu mascota

Si un perro tiene demasiada energía acumulada, lo más probable es que su paseo sea completamente alocado y haga sufrir a su dueño.

Para evitar que esto ocurra, el truco que debes de implementar será el de jugar con tu perro dentro de casa o en el patio minutos antes de salir a disfrutar del paseo.

De esta manera, tu mascota se cansará y no solo eso, sino que al fortalecer el vínculo contigo previamente, estará más dispuesto y receptivo al recibir distintas órdenes.

Como dicen los expertos en adiestramiento canino, el juego antes o después del paseo puede ser una excelente oportunidad para practicar comandos básicos de obediencia y reforzar comportamientos deseados en tu perro.

Jugar con tu perro antes de salir a pasear hará que el paseo se vuelva más tranquilo y agradable

En conclusión, tanto para el perro como para el dueño, jugar antes del paseo puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo antes de la salida.

El juguete ideal para que tu perro disfrute en el jardín

Siguiendo con la línea del juego, y si bien muchos optan por comprar sogas y pelotas, hay un elemento que es clave para que tu perro pueda disfrutar en el jardín de casa.

La goma tiende a ser suave y no afecta la boca ni los dientes. Se recomienda dejar que sea el perro quien tire durante los juguetes, particularmente en este, que no es un elemento que suele encontrarse disponible en las veterinarias.

Sin más rodeos, el juguete que tú mismo puedes fabricar para que tu perro juegue en el jardín de casa es nada menos que un neumático viejo, con el que puede morder o arrastrarse.

Masticar es una actividad natural para los perros, y no solo ayuda a aliviar la ansiedad o frustración leve que pueda sentir tu mascota, sino que también puede ayudarles a eliminar el aburrimiento y limpiar y fortalecer sus dientes al mismo tiempo.

