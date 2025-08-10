Inicio Sociedad Casa
Costura en el hogar

Te explico cómo fabricar un gorro de baño impermeable en casa: con un simple truco de hilos

Para solucionar cualquier problema de casa siempre existe algún truco casero. De limpieza, plagas, costura, cocina y casi cualquier asunto hogareño

Isabella Brosio
La costura es una actividad divertida

Los gorros de ducha son un elemento indispensable en toda casa. Tomar un baño es muy relajante y limpio, pero a veces queremos hacerlo sin lavar nuestro cabello. Es en estas situaciones que utilizamos los famosos gorros elásticos.

Hace poco descubrí un truco de costura perfecto para fabricar un gorro de baño impermeable en casa. Los trucos de costura son ideales para aprovechar los retazos de tela y salir de apuros cuando se te rompe algo.

Además, la costura en casa tiene muchas propiedades y beneficios para la salud y el bienestar personal. Mejora la motricidad de las manos, la paciencia, impulsa la creatividad, permite trabajar y afrontar la frustración y es mu buena para el autoestima.

mujer en la ducha con gorro de baño
El gorro de baño es un invento muy práctico y útil

Cómo fabricar un gorro de baño en casa: con un truco de costura facilísimo

Para realizar este sencillo truco de costura en casa vas a necesitar: tela impermeable como silver o trucker (también lo puedes hacer con una bolsa de nylon gruesa), un elástico del diámetro de tu cabeza, un lápiz, un centímetro para medir, hilo y aguja.

Aquí te comparto el paso a paso de este truco de costura perfecto para reutilizar materiales y no volver a comprar un gorro de baño costoso y de mala calidad. Toma nota y presta atención.

gorro de baño
Utiliza tela doble si quieres que sea aún más impermeable

  1. Coloca la tela o bolsa que vayas a utilizar doblada por la mitad. Ten en cuenta que vas a necesitar aproximadamente 40 centímetros de tela, puedes cortar más para no cometer errores.
  2. Con la tela doblada, marca 40 cm en la parte del dobladillo desde un extremo y comienza a marcar un circulo desde el centro de la línea, es decir a los 20 cm. Realiza marcas de 20 cm hasta formar un medio círculo.
  3. Recorta el círculo y realiza un dobladillo en todo el borde con la máquina de coser o a mano. Deja un pequeño hueco sin cerrar.
  4. Introduce el elástico en todo el borde y realiza un nudo o costura en la unión de ambas puntas.

Así de simple, con un truco de casa y unos pocos materiales puede crear tus gorros de baño impermeables sin gastar de más. Para comprender mejor el procedimiento, puedes seguir el tutorial de Aprende con Jacqueline.

Recomendaciones para comenzar a coser en casa

coser a mano
Escoge telas para cada proyecto y objetivo

  • Utiliza hilos de algodón y poliéster de alta calidad.
  • No hagas costuras muy pequeñas que luego no puedas descoser.
  • Empieza por pequeños proyectos de costura hasta llegar a grandes prendas
  • Busca siempre un tutorial o truco para poder realizar paso a paso tus objetivos sin cometer errores.

