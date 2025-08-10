Te explico cómo fabricar un gorro de baño impermeable en casa: con un simple truco de hilos

Hace poco descubrí un truco de costura perfecto para fabricar un gorro de baño impermeable en casa. Los trucos de costura son ideales para aprovechar los retazos de tela y salir de apuros cuando se te rompe algo.
Además, la costura en casa tiene muchas propiedades y beneficios para la salud y el bienestar personal. Mejora la motricidad de las manos, la paciencia, impulsa la creatividad, permite trabajar y afrontar la frustración y es mu buena para el autoestima.
Para realizar este sencillo truco de costura en casa vas a necesitar: tela impermeable como silver o trucker (también lo puedes hacer con una bolsa de nylon gruesa), un elástico del diámetro de tu cabeza, un lápiz, un centímetro para medir, hilo y aguja.
Aquí te comparto el paso a paso de este truco de costura perfecto para reutilizar materiales y no volver a comprar un gorro de baño costoso y de mala calidad. Toma nota y presta atención.
Así de simple, con un truco de casa y unos pocos materiales puede crear tus gorros de baño impermeables sin gastar de más. Para comprender mejor el procedimiento, puedes seguir el tutorial de Aprende con Jacqueline.