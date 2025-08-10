Te explico cómo fabricar un gorro de baño impermeable en casa: con un simple truco de hilos

mujer en la ducha con gorro de baño El gorro de baño es un invento muy práctico y útil

Cómo fabricar un gorro de baño en casa: con un truco de costura facilísimo

Para realizar este sencillo truco de costura en casa vas a necesitar: tela impermeable como silver o trucker (también lo puedes hacer con una bolsa de nylon gruesa), un elástico del diámetro de tu cabeza, un lápiz, un centímetro para medir, hilo y aguja.

Aquí te comparto el paso a paso de este truco de costura perfecto para reutilizar materiales y no volver a comprar un gorro de baño costoso y de mala calidad. Toma nota y presta atención.

gorro de baño Utiliza tela doble si quieres que sea aún más impermeable

Coloca la tela o bolsa que vayas a utilizar doblada por la mitad. Ten en cuenta que vas a necesitar aproximadamente 40 centímetros de tela, puedes cortar más para no cometer errores. Con la tela doblada, marca 40 cm en la parte del dobladillo desde un extremo y comienza a marcar un circulo desde el centro de la línea, es decir a los 20 cm. Realiza marcas de 20 cm hasta formar un medio círculo. Recorta el círculo y realiza un dobladillo en todo el borde con la máquina de coser o a mano. Deja un pequeño hueco sin cerrar. Introduce el elástico en todo el borde y realiza un nudo o costura en la unión de ambas puntas.

Así de simple, con un truco de casa y unos pocos materiales puede crear tus gorros de baño impermeables sin gastar de más. Para comprender mejor el procedimiento, puedes seguir el tutorial de Aprende con Jacqueline.

Recomendaciones para comenzar a coser en casa

coser a mano Escoge telas para cada proyecto y objetivo