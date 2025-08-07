No tires las cáscaras de cebolla y crea el condimento perfecto

Su sabor concentrado y sus propiedades antioxidantes las convierten en un ingrediente ideal para potenciar cualquier receta. Con pocos ingredientes y pasos muy simples, este truco casero te permitirá aprovechar al máximo las cáscaras de cebolla y preparar un polvo condimentador que realza sopas, carnes, arroces y mucho más. Te contamos de qué se trata.
Para este truco casero, el ingrediente estrella son las propias cáscaras secas de cebolla. Estas finas capas, lejos de ser desecho, contienen un sabor profundo que, al secarse y pulverizarse, se convierte en un polvo lleno de umami natural. Pero lo mejor es que se puede potenciar aún más.
Al secar correctamente las cáscaras de cebollas y combinarlas con otras hierbas deshidratadas como orégano, laurel o romero, se obtiene un condimento natural, libre de aditivos, ideal para quienes buscan dar sabor sin recurrir a productos procesados.
Para este truco casero con cebolla basta con:
Este truco casero promete ser una solución práctica, económica y ecológica para evitar desperdicios y sumar sabor a tus platos. Además, aporta antioxidantes naturales y es ideal para quienes desean cocinar con conciencia.