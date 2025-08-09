lavanda.jpg La lavanda es un ingrediente ideal para preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik

En cambio, los aromatizantes caseros están hechos con ingredientes naturales, son más económicos y permiten personalizar el perfume a tu gusto. Además, preparar uno es más fácil de lo que parece y puede convertirse en tu nueva actividad creativa favorita.

Receta para preparar un aromatizante de cerezas y naranja

Una taza de jugo natural de cereza .

. Cáscara de una naranja .

. Una taza de agua.

Una rama de canela.

Una cucharadita de esencia de vainilla.

Una cucharadita de clavo de olor.

El paso a paso es bastante sencillo. Escoge una olla o una cacerola pequeña y coloca el agua, el jugo de cereza, la cáscara de naranja, el clavo de olor y la canela. Lleva a fuego bajo y deja hervir entre 10 a 15 minutos. Luego, agrega la esencia o extracto de vainilla para aportar un toque más dulce.

Apaga el fuego y deja enfriar. Luego, cuela la mezcla y colócala en un frasco con atomizador. Pulveriza cada vez que quieras renovar el aire o simplemente disfrutar de un aroma natural y reconfortante.

naranjas y cerezas Combina estos ingredientes y prepara un perfume para tu casa. Imagen: Redacción Diario Uno

Este aromatizante casero tiene un aroma frutal, dulce y cítrico que llenará tu casa de frescura sin empalagar. Puedes rociar las cortinas de tu habitación, el mantel de la cocina, la tela del sofá o cualquier ambiente que te guste.