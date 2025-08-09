Prepara un delicioso aromatizante de cerezas y naranja. Imagen: Redacción Diario Uno

Prepara un delicioso aromatizante de cerezas y naranja. Imagen: Redacción Diario Uno

Un buen perfume puede cambiar por completo el ambiente de una casa. Un espacio que huele bien se vuelve automáticamente más cálido, limpio y agradable, tanto para quienes viven allí, como para los invitados. Por eso, en este artículo te enseñamos cómo preparar un aromatizante de cerezas y naranja.

Los aromas influyen directamente en nuestras sensaciones: pueden relajarnos, despertarnos el apetito, llevarnos a recordar a alguien, o incluso mejorar nuestro estado de ánimo. En este sentido, tener un ambientador en casa no es solo una cuestión estética, también es una forma de cuidar tu bienestar.

Sin embargo, no todos los ambientadores son iguales. Los comprados muchas veces contienen químicos artificiales que pueden generar dolores de cabeza o molestias respiratorias, especialmente si hay niños o mascotas en casa.

lavanda.jpg
La lavanda es un ingrediente ideal para preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik

La lavanda es un ingrediente ideal para preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik

En cambio, los aromatizantes caseros están hechos con ingredientes naturales, son más económicos y permiten personalizar el perfume a tu gusto. Además, preparar uno es más fácil de lo que parece y puede convertirse en tu nueva actividad creativa favorita.

Receta para preparar un aromatizante de cerezas y naranja

  • Una taza de jugo natural de cereza.
  • Cáscara de una naranja.
  • Una taza de agua.
  • Una rama de canela.
  • Una cucharadita de esencia de vainilla.
  • Una cucharadita de clavo de olor.

El paso a paso es bastante sencillo. Escoge una olla o una cacerola pequeña y coloca el agua, el jugo de cereza, la cáscara de naranja, el clavo de olor y la canela. Lleva a fuego bajo y deja hervir entre 10 a 15 minutos. Luego, agrega la esencia o extracto de vainilla para aportar un toque más dulce.

Apaga el fuego y deja enfriar. Luego, cuela la mezcla y colócala en un frasco con atomizador. Pulveriza cada vez que quieras renovar el aire o simplemente disfrutar de un aroma natural y reconfortante.

naranjas y cerezas
Combina estos ingredientes y prepara un perfume para tu casa. Imagen: Redacci&oacute;n Diario Uno

Combina estos ingredientes y prepara un perfume para tu casa. Imagen: Redacción Diario Uno

Este aromatizante casero tiene un aroma frutal, dulce y cítrico que llenará tu casa de frescura sin empalagar. Puedes rociar las cortinas de tu habitación, el mantel de la cocina, la tela del sofá o cualquier ambiente que te guste.

Temas relacionados:

Te puede interesar