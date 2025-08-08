Inicio Sociedad truco
Facilísimo

Truco de costura en casa: te explico cómo coser lentejuelas paso a paso con un poco de hilo

Un truco de costura artesanal es una herramienta o técnica sencilla que permite arreglar prendas de ropa en casa, crear accesorios de cero y aprovechar telas

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Las lentejuelas decoran cualquier prenda de ropa e incluso tapan piquetes

Las lentejuelas decoran cualquier prenda de ropa e incluso tapan piquetes

Hay quienes prefieren prendas con brillo, color y texturas. Para este tipo de moda se suelen utilizar lentejuelas y purpurinas brillantes. Hoy te voy a enseñar un truco de costura muy simple para dar brillo a tu ropa en casa sin gastar de más.

La costura en casa es una actividad cada vez más popular y famosa. Muchas personas van a talleres de costura, ven tutoriales, compran telas y reforman sus propias prendas de manera manual, creativa y artesanal.

lentejuelas de ropa
Vienen lentejuelas de muchos colores y tamaños

Vienen lentejuelas de muchos colores y tamaños

Paso a paso: te explico cómo coser lentejuelas con un truco muy sencillo

Las lentejuelas son unos pequeños plásticos brillantes parecidos a las mostacillas o perlitas que usábamos en la infancia para hacer todo tipo de collares y pulseras. Las lentejuelas se pueden usar en casa para decorar prendas de ropa y adornar telas completas.

Normalmente las telas que ya vienen con lentejuelas cosidas tienen dos problemas: son bastantes caras y las lentejuelas vienen pegadas con pegamento, por eso existen más chances de que se despeguen.

Comprando las lentejuelas de los colores y formas que más te gusten, puedes crear tus propias telas en casa, gracias a un truco. Este técnica de costura lleva un poco de tiempo y requiere de paciencia, pero puedes diseñar los patrones y formas que desees en los tejidos.

coser lentejuelas
Fotos tomadas del tutorial de Bordados y costuras con amor

Fotos tomadas del tutorial de Bordados y costuras con amor

Existen tres formas de coser lentejuelas en la ropa, igualmente sencillas pero que dan un acabado original. Toma nota, presta atención y consigue los materiales para este truco de costura. Normalmente las lentejuelas se cosen sobre tul o telas finas, pero quedan muy bien en otras prendas como el jean.

  1. Este procedimiento es para la primera costura, el resto puedes verlas detalladamente en el tutorial. Primero dibuja con un lápiz el patrón que deseas bordar.
  2. Introduce la aguja por debajo de la tela y coloca la lentejuela dentro, atravesando la aguja y el hilo.
  3. Cose al costado bien sobre el borde de la lentejuela y comienza de nuevo, con la aguja desde abajo y colocando la lentejuela en el hilo. Gracias a este truco puedes colocar los apliques de manera firme y prolija.

Un truco y algo más: 4 consejos para comenzar a coser en casa desde cero

Si estás comenzando a coser hay cuatro cosas que nunca debes ignorar. Aquí te dejo algunas recomendaciones útiles para coser en casa desde cero:

coser
Empieza por proyectos de ropa simples hasta alcanzar niveles expertos de costura

Empieza por proyectos de ropa simples hasta alcanzar niveles expertos de costura

  • Utiliza telas correctas para cada proyecto de ropa.
  • Realiza moldes de papel para cortar las telas.
  • Practica la costura en un retazo antes de hacer las puntadas seguras.
  • Realiza puntadas no tan pequeñas para que no sea un dolor de cabeza descoserlas.

Temas relacionados:

Te puede interesar