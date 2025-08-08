Truco de costura en casa: te explico cómo coser lentejuelas paso a paso con un poco de hilo

La costura en casa es una actividad cada vez más popular y famosa. Muchas personas van a talleres de costura, ven tutoriales, compran telas y reforman sus propias prendas de manera manual, creativa y artesanal.
Las lentejuelas son unos pequeños plásticos brillantes parecidos a las mostacillas o perlitas que usábamos en la infancia para hacer todo tipo de collares y pulseras. Las lentejuelas se pueden usar en casa para decorar prendas de ropa y adornar telas completas.
Normalmente las telas que ya vienen con lentejuelas cosidas tienen dos problemas: son bastantes caras y las lentejuelas vienen pegadas con pegamento, por eso existen más chances de que se despeguen.
Comprando las lentejuelas de los colores y formas que más te gusten, puedes crear tus propias telas en casa, gracias a un truco. Este técnica de costura lleva un poco de tiempo y requiere de paciencia, pero puedes diseñar los patrones y formas que desees en los tejidos.
Existen tres formas de coser lentejuelas en la ropa, igualmente sencillas pero que dan un acabado original. Toma nota, presta atención y consigue los materiales para este truco de costura. Normalmente las lentejuelas se cosen sobre tul o telas finas, pero quedan muy bien en otras prendas como el jean.
Si estás comenzando a coser hay cuatro cosas que nunca debes ignorar. Aquí te dejo algunas recomendaciones útiles para coser en casa desde cero: