Truco de costura en casa: te explico cómo coser lentejuelas paso a paso con un poco de hilo

Normalmente las telas que ya vienen con lentejuelas cosidas tienen dos problemas: son bastantes caras y las lentejuelas vienen pegadas con pegamento, por eso existen más chances de que se despeguen.

Comprando las lentejuelas de los colores y formas que más te gusten, puedes crear tus propias telas en casa, gracias a un truco. Este técnica de costura lleva un poco de tiempo y requiere de paciencia, pero puedes diseñar los patrones y formas que desees en los tejidos.

coser lentejuelas Fotos tomadas del tutorial de Bordados y costuras con amor

Existen tres formas de coser lentejuelas en la ropa, igualmente sencillas pero que dan un acabado original. Toma nota, presta atención y consigue los materiales para este truco de costura. Normalmente las lentejuelas se cosen sobre tul o telas finas, pero quedan muy bien en otras prendas como el jean.

Este procedimiento es para la primera costura, el resto puedes verlas detalladamente en el tutorial. Primero dibuja con un lápiz el patrón que deseas bordar. Introduce la aguja por debajo de la tela y coloca la lentejuela dentro, atravesando la aguja y el hilo. Cose al costado bien sobre el borde de la lentejuela y comienza de nuevo, con la aguja desde abajo y colocando la lentejuela en el hilo. Gracias a este truco puedes colocar los apliques de manera firme y prolija.

Un truco y algo más: 4 consejos para comenzar a coser en casa desde cero

Si estás comenzando a coser hay cuatro cosas que nunca debes ignorar. Aquí te dejo algunas recomendaciones útiles para coser en casa desde cero:

coser Empieza por proyectos de ropa simples hasta alcanzar niveles expertos de costura