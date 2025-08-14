Pocos lo saben: por qué debes envolver el comedero de colibríes con papel aluminio

Además, si un colibrí bebe néctar caliente estará expuesto a padecer candidiasis, una infección que provoca hinchazón en la lengua, dificultando la correcta alimentación del ave.

En la misma línea, en el néctar caliente también empezarán a desarrollarse bacterias que afectarán al bienestar de los colibríes. Por esta razón, se recomienda envolver el comedero de dichas aves con papel aluminio. Esto hará que el papel refleje el calor y los rayos de sol, manteniendo la buena temperatura de la bebida. También puedes trasladar el bebedero a algún lugar de sombra.

Aquí es importante saber que el papel aluminio reflejará el calor y la luz. Es decir que su superficie brillante hará que el néctar se mantenga a una temperatura ambiente fresca y agradable. Además, los especialistas señalan que dicho material disuade abejas y hasta murciélagos, por lo tanto será un aliado en el jardín.

Finalmente, además de envolver el comedero con papel aluminio, los profesionales recomiendan cambiar el néctar cada una semana, evitando así todo tipo de problema en el bienestar de los colibríes.