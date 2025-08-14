Inicio Sociedad Colibrí
Pocos lo saben: por qué debes envolver el comedero de colibríes con papel aluminio

Si tienes un bebedero o comedero para colibríes en el jardín, deberás envolverlo en papel aluminio, según la recomendación de expertos

Walter Vasquez
¿Por qué recomiendan envolver el bebedero en papel aluminio?

Una práctica que está ganando cada vez más adeptos en distintas partes del mundo es colocar papel aluminio sobre el comedero de los colibríes. Es decir que, si tienes un bebedero para aves de este tipo en tu jardín, tendrás que envolverlo en este material. Se trata de un truco que guarda un secreto en pos de beneficiar a estos coloridos voladores.

¿Para qué sirve envolver el comedero de colibríes con papel aluminio?

Más allá de que en tu jardín siembres plantas para atraer colibríes, debes saber la importancia de realizar buenas prácticas para que estas aves se mantengan en tu parque o regresen cada vez que lo necesiten. Una buena manera de lograrlo es colocando un comedero con néctar para que estos voladores se alimenten.

Especialistas recomiendan envolver el comedero en papel aluminio.

En este sentido, especialistas aseguran que cubrir el bebedero con papel aluminio mantendrá el néctar seguro por más tiempo, incluso en lugares donde la primavera y el verano son calurosos. Esto se debe a que las altas temperaturas echarán a perder el agua azucarada, ya que la bebida comenzará a fermentarse.

Además, si un colibrí bebe néctar caliente estará expuesto a padecer candidiasis, una infección que provoca hinchazón en la lengua, dificultando la correcta alimentación del ave.

En la misma línea, en el néctar caliente también empezarán a desarrollarse bacterias que afectarán al bienestar de los colibríes. Por esta razón, se recomienda envolver el comedero de dichas aves con papel aluminio. Esto hará que el papel refleje el calor y los rayos de sol, manteniendo la buena temperatura de la bebida. También puedes trasladar el bebedero a algún lugar de sombra.

Por esta raz&oacute;n debes envolver papel aluminio en el bebedero de colibr&iacute;es.

Aquí es importante saber que el papel aluminio reflejará el calor y la luz. Es decir que su superficie brillante hará que el néctar se mantenga a una temperatura ambiente fresca y agradable. Además, los especialistas señalan que dicho material disuade abejas y hasta murciélagos, por lo tanto será un aliado en el jardín.

Finalmente, además de envolver el comedero con papel aluminio, los profesionales recomiendan cambiar el néctar cada una semana, evitando así todo tipo de problema en el bienestar de los colibríes.

