La frase de la filosofía que usaba los romanos para motivarse: ¿Qué significa Dum spiro, spero?

Popularizada por Marco Tulio Cicerón (político, escritor y filosofo romano) esta sintetiza la idea de lo que representaba la esperanza en la mentalidad romana. La esperanza no era una espera pasiva, sino una actitud activa que impulsaba a actuar. La frase sugiere que el simple hecho de seguir vivo implica la oportunidad de buscar un resultado mejor. Esto conecta con la filosofía estoica, que defendía que, aunque no se pueda controlar todo lo que sucede, sí se puede elegir la forma de afrontarlo.

Ciceron (1) El recordatorio de la filosofía romana

Filosofía: ¿Cómo se utiliza esta frase actualmente?

A lo largo de la historia, "Dum spiro, spero" ha inspirado a personas y comunidades enteras. Es, por ejemplo, el lema oficial del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y aparece en su escudo junto a una palmera. También ha sido grabado en monumentos y blasones, como símbolo de fortaleza y optimismo.

En la vida cotidiana, la frase invita a reflexionar sobre la relación entre vida y esperanza. Respirar no es solo un acto biológico, sino un símbolo de que todavía hay margen para actuar y cambiar las cosas. Incluso en los momentos más difíciles, esta máxima recuerda que la historia personal no está cerrada mientras haya aliento.

En síntesis, la lección de esta frase de la filosofía romana es que mientras respiremos, hay oportunidad, mientras hay oportunidad, existe la posibilidad de transformar el presente y construir un futuro mejor.