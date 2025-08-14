Inicio Sociedad Frase
Filosofía

La frase de la filosofía que usaba los romanos para motivarse: ¿Qué significa Dum spiro, spero?

La frase Dum spiro, spero es un recordatorio atemporal de la filosofía romana que indica que la esperanza es inseparable de la vida misma

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Marco Tulio Cicerón

Las frases en latín han trascendido los siglos como cápsulas de sabiduría que condensan, en pocas palabras, ideas profundas y universales. Muchas de ellas nacieron en la antigua Roma, influenciadas por la filosofía griega y por la experiencia política, social y cultural de un imperio que valoraba la palabra tanto como la acción.

Entre esas frases memorables, algunas transmiten valores como la perseverancia, la prudencia, la justicia o la esperanza, recordándonos que, aunque el contexto histórico haya cambiado, la naturaleza humana conserva las mismas inquietudes y aspiraciones. Una de estas joyas lingüísticas es la frase de la filosofía de Cicerón "Dum spiro, spero"

Ciceron (2)
La frase de la filosofía que usaba los romanos para motivarse: ¿Qué significa Dum spiro, spero?

La frase latina "Dum spiro, spero" significa literalmente “Mientras respiro, espero”. Es una expresión que condensa una enseñanza de la filosofía: mientras exista vida, hay posibilidad de cambio, mejora o solución. Su origen exacto es incierto, pero se encuentra presente en escritos de la Roma antigua y ha sido adoptada posteriormente como lema por familias, ciudades y estados.

Popularizada por Marco Tulio Cicerón (político, escritor y filosofo romano) esta sintetiza la idea de lo que representaba la esperanza en la mentalidad romana. La esperanza no era una espera pasiva, sino una actitud activa que impulsaba a actuar. La frase sugiere que el simple hecho de seguir vivo implica la oportunidad de buscar un resultado mejor. Esto conecta con la filosofía estoica, que defendía que, aunque no se pueda controlar todo lo que sucede, sí se puede elegir la forma de afrontarlo.

Ciceron (1)
Filosofía: ¿Cómo se utiliza esta frase actualmente?

A lo largo de la historia, "Dum spiro, spero" ha inspirado a personas y comunidades enteras. Es, por ejemplo, el lema oficial del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y aparece en su escudo junto a una palmera. También ha sido grabado en monumentos y blasones, como símbolo de fortaleza y optimismo.

En la vida cotidiana, la frase invita a reflexionar sobre la relación entre vida y esperanza. Respirar no es solo un acto biológico, sino un símbolo de que todavía hay margen para actuar y cambiar las cosas. Incluso en los momentos más difíciles, esta máxima recuerda que la historia personal no está cerrada mientras haya aliento.

En síntesis, la lección de esta frase de la filosofía romana es que mientras respiremos, hay oportunidad, mientras hay oportunidad, existe la posibilidad de transformar el presente y construir un futuro mejor.

