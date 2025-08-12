Inicio Sociedad planta
Las 3 plantas más resistentes para sembrar tanto en tierra como en agua, según expertos en jardinería

Las plantas acuáticas exigen pocos cuidados de jardinería, por lo que son ejemplares perfectos para principiantes y novatos

Estas plantas resistentes aportarán belleza a tu hogar.

Quienes acostumbran a decorar su sala con plantas, escogen distintos ejemplares extravagantes que estén en sintonía con la ornamentación del hogar. En este sentido, especialistas en jardinería aconsejan potenciar la belleza acudiendo a ejemplares que no solo se siembran en macetas con tierra, sino que también crecen a la perfección en frascos con agua.

Además, las tres variedades de plantas de las que te hablaré a continuación se destacan por contar con simples cuidados de jardinería. Es decir, no tendrás problema alguno en depositar algún ejemplar de los siguientes y ver cómo crecen en recipientes con agua limpia.

3 plantas que crecen tanto en tierra como en agua

De acuerdo a expertos en jardinería de El Mueble, cualquiera de las tres plantas que te mencionaré a continuación se desarrollarán a la perfección, tanto en una maceta de cristal con agua como en un recipiente tradicional con tierra. Dependerá de tus gustos escoger si el ejemplar será acuático o terrestre.

Planta punta de flecha

Conocida científicamente como Syngonium, es una de las plantas más elegantes para tener en el interior de casa, ya que justamente sus hojas tienen una forma de flecha que potencia la belleza de la sala.

Esta planta crece a la perfección tanto en tierra como en agua.

Si bien habitualmente se las puede observar en macetas con tierra, se adapta a la perfección en recipientes con agua. Para conseguir una planta acuática de este tipo, solo tendrás que cortar un tallo con un nodo de una especie madre, colocarlo en un jarrón con agua y esperar a que broten raíces.

Cuna de Moisés

La Cuna de Moisés o Lirio de paz es otro ejemplar terrestre que crece vigorosamente en agua. Esta planta resistente con hermosas flores blancas solo demanda riego frecuente y luz indirecta (siempre y cuando esté en una maceta con tierra).

La planta Cuna de Moisés es de las más elegantes para tener en casa.

En cambio, si se encuentra en un recipiente con agua, el Spathiphyllum exigirá agua fresca (se sugiere cambiarla una vez a la semana) y que las raíces estén siempre sumergidas, sin que el tallo toque el fondo para evitar que se pudra.

Potus

Finalmente, esta planta de gran reputación en el mundo de la jardineríatambién puede desarrollarse como un ejemplar acuático.

El potus desarrollará sus raíces en agua en pocas semanas.

Para tener un potus acuático, bastará con cortar un esqueje de la planta madre, retirar las hojas inferiores y colocarlo en un recipiente con agua limpia. Es perfecta para tenerla en una estantería, dejando que sus hojas caigan hacia el piso.

