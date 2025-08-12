Las 3 plantas más resistentes para sembrar tanto en tierra como en agua, según expertos en jardinería

Planta punta de flecha

Conocida científicamente como Syngonium, es una de las plantas más elegantes para tener en el interior de casa, ya que justamente sus hojas tienen una forma de flecha que potencia la belleza de la sala.

planta punta de flecha Esta planta crece a la perfección tanto en tierra como en agua.

Si bien habitualmente se las puede observar en macetas con tierra, se adapta a la perfección en recipientes con agua. Para conseguir una planta acuática de este tipo, solo tendrás que cortar un tallo con un nodo de una especie madre, colocarlo en un jarrón con agua y esperar a que broten raíces.

Cuna de Moisés

La Cuna de Moisés o Lirio de paz es otro ejemplar terrestre que crece vigorosamente en agua. Esta planta resistente con hermosas flores blancas solo demanda riego frecuente y luz indirecta (siempre y cuando esté en una maceta con tierra).

cuna de moisés La planta Cuna de Moisés es de las más elegantes para tener en casa.

En cambio, si se encuentra en un recipiente con agua, el Spathiphyllum exigirá agua fresca (se sugiere cambiarla una vez a la semana) y que las raíces estén siempre sumergidas, sin que el tallo toque el fondo para evitar que se pudra.

Potus

Finalmente, esta planta de gran reputación en el mundo de la jardineríatambién puede desarrollarse como un ejemplar acuático.

planta de potus El potus desarrollará sus raíces en agua en pocas semanas.

Para tener un potus acuático, bastará con cortar un esqueje de la planta madre, retirar las hojas inferiores y colocarlo en un recipiente con agua limpia. Es perfecta para tenerla en una estantería, dejando que sus hojas caigan hacia el piso.