Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán descifrar este reto

En este acertijo visual, el desafío consiste en encontrar todos los triángulos presentes en una figura compuesta por líneas, un rombo central y divisiones internas. Aunque a simple vista pueda parecer sencillo, la dificultad radica en que las intersecciones generan nuevas formas que no siempre se detectan al primer intento.

Acertijo visual

Resolución de este acertijo visual

La respuesta correcta es que la figura contiene un total de 13 triángulos. Este número se obtiene observando cómo la línea central y la línea vertical crean, junto con el rombo, distintas combinaciones que forman triángulos grandes y pequeños.

Este acertijo visual es un ejemplo perfecto de cómo un reto sencillo en apariencia puede poner a prueba nuestras habilidades cognitivas y visuales. La práctica regular con acertijos visuales fomenta la constancia, potencia la percepción y ayuda a mantener la mente en forma con el paso del tiempo. Por eso, dedicar unos minutos al día a resolver un acertijo visual es una forma eficaz, entretenida y saludable de entrenar el cerebro mientras se disfruta del desafío.